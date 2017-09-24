ESTEBAN ÖLÜMDEN DÖNDÜ!
Trabzonspor'un kalecisi Esteban Alvarado'nun Alanyaspor maçının devre arasında iki kez bayıldığı ve ciddi bir tehlike atlattığı iddia edildi.
Onur Kıvrak'ın sakatlığı sonrasında Alanyaspor maçına forma giyen tecrübeli file bekçisi devre arasında oyundan alındı.
Maçın ardından yapılan açıklamada Esteban'ın başının dönmesi nedeniyle oyundan alındığı ifade edilmişti ancak TRT muhabiri Barış Yurduseven'in iddiası gündeme bomba gibi düştü.
Twitter hesabından konuyla ilgili bir bilgi paylaşan Yurduseven, "Esteban devre arasında ölümden döndü. Çenesi kilitlenen Kostarikalı soyunma odasına iki kez bayıldı, takım 5 dakika dışarıda bekledi" dedi.
Bordo-mavili kulüpten ise konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi.
- 24 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 13:09
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F.BAHÇE NASIL KAZANDI?
Toplam 39
Yorum
KARAKARTAL Bir BEŞİKTAŞLI olarak GS inşallah şu fenere ve hakemide yener GS unutma tek rakipin fener degil SAHADA hakemide yenersin İNŞALLAH AMİN
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3 MAÇ CEZA ALABİLİR!
Toplam 1
Yorum
cenker şenol güneşin hakeme küfürlerini kimse neden konuşmuyor
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F.BAHÇE NASIL KAZANDI?
Toplam 39
Yorum
CELIK BILEK BILEK hakki ile yeniliyorsunuz,ama KUMPAS hakkii ile yeniyorsunuz19 MACLIK .KUMPAS la TRABZONDAN aldiginz sampiyonluk gibi.Hatirladi sen?
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