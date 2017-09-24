 ESTEBAN ÖLÜMDEN DÖNDÜ! – Fotomaç – 24 Eylül 2017
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    24 Eylül 2017, Pazar
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    ESTEBAN ÖLÜMDEN DÖNDÜ!

    ESTEBAN ÖLÜMDEN DÖNDÜ!

    'un kalecisi 'nun Alanyaspor maçının devre arasında iki kez bayıldığı ve ciddi bir tehlike atlattığı iddia edildi.

    'un kalecisi 'nun Aytemiz Alanyaspor maçının devre arasında ölümden döndüğü iddia edildi.

    Onur Kıvrak'ın sakatlığı sonrasında Alanyaspor maçına forma giyen tecrübeli file bekçisi devre arasında oyundan alındı.

    Maçın ardından yapılan açıklamada Esteban'ın başının dönmesi nedeniyle oyundan alındığı ifade edilmişti ancak TRT muhabiri Barış Yurduseven'in iddiası gündeme bomba gibi düştü.

    Twitter hesabından konuyla ilgili bir bilgi paylaşan Yurduseven, "Esteban devre arasında ölümden döndü. Çenesi kilitlenen Kostarikalı soyunma odasına iki kez bayıldı, takım 5 dakika dışarıda bekledi" dedi.

    Bordo-mavili kulüpten ise konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi.

    1. 24 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 13:09
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