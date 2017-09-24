 Deneme tahtası yaptı – Fotomaç – 24 Eylül 2017
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    24 Eylül 2017, Pazar
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    Deneme tahtası yaptı

    Deneme tahtası yaptı

    , elinde 3 orjinal stoper bulunurken hemen her maç farklı arayışlara girdi, istikrarı bir türlü yakalayamadı... Sonuç: Bordo-mavililer bu sezon her maçta gol yedi

    Teknik direktör , ilginç kadro tercihleri nedeniyle sert eleştiriler alıyor. Süper Lig'in ilk 6 haftasında 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde eden Fırtına her maç gol yedi. Bunun nedeni de Yanal'ın hatalarına bağlanıyor. Bordo-mavili hoca, stoper bölgesini deneme tahtasına çevirdi. Sezona 2-1'lik Atiker Konyaspor galibiyetiyle başlayan bordo-mavili takımın savunmasında Uğur ve Durica görev yaptı.

    OKAY NEDEN STOPERDE?
    2-2 biten F.Bahçe derbisi ve 3-2 kaybedilen Göztepe karşılaşmasında da aynı ikiliye görev veren Yanal, 3-1 kazandıkları G.Birliği mücadelesinde Uğur ve Mustafa Akbaş'ı stoperde denedi. 2-2 biten Başakşehir maçında ise Okay ve Mustafa bu bölgede oynarken, 4-3 kaybedilen Alanyaspor maçında da Okay ve Durica ikilisi stoper bölgesinde ter döktü.

    BU ŞOKU HEMEN ATLATMAMIZ GEREK
    Bordo-mavili takımın orta sahasının çalışkan isimlerinden Olcay Şahan, Alanyaspor yenilgisi ile şok yaşadıklarını belirtti. Tecrübeli futbolcu, "Ama bunu hemen geride bırakmalıyız. Ders alıp yolumuza devam etmeliyiz" dedi.

    FUTBOLCULARA İKİ GÜN İZİN
    Alanyaspor maçının ardından 'da futbolculara izin verildi. Dünü ve bugüne izinli geçirecek olan bordo-mavililer, yarın Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplanacak ve saat 19.00'da yapacağı antrenmanla Spor Toto Süper Lig'in 7'nci haftasında deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı derbi karşılaşmasının hazırlıklarına başlayacak.
    1. 24 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:54
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