Deneme tahtası yaptı
Ersun Yanal, elinde 3 orjinal stoper bulunurken hemen her maç farklı arayışlara girdi, istikrarı bir türlü yakalayamadı... Sonuç: Bordo-mavililer bu sezon her maçta gol yedi
OKAY NEDEN STOPERDE?
2-2 biten F.Bahçe derbisi ve 3-2 kaybedilen Göztepe karşılaşmasında da aynı ikiliye görev veren Yanal, 3-1 kazandıkları G.Birliği mücadelesinde Uğur ve Mustafa Akbaş'ı stoperde denedi. 2-2 biten Başakşehir maçında ise Okay ve Mustafa bu bölgede oynarken, 4-3 kaybedilen Alanyaspor maçında da Okay ve Durica ikilisi stoper bölgesinde ter döktü.
BU ŞOKU HEMEN ATLATMAMIZ GEREK
Bordo-mavili takımın orta sahasının çalışkan isimlerinden Olcay Şahan, Alanyaspor yenilgisi ile şok yaşadıklarını belirtti. Tecrübeli futbolcu, "Ama bunu hemen geride bırakmalıyız. Ders alıp yolumuza devam etmeliyiz" dedi.
FUTBOLCULARA İKİ GÜN İZİN
Alanyaspor maçının ardından Trabzonspor'da futbolculara izin verildi. Dünü ve bugüne izinli geçirecek olan bordo-mavililer, yarın Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplanacak ve saat 19.00'da yapacağı antrenmanla Spor Toto Süper Lig'in 7'nci haftasında deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı derbi karşılaşmasının hazırlıklarına başlayacak.
- 24 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:54
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AYKUT KOCAMAN VOLKAN'I SİLDİ!
Toplam 5
Yorum
hay bence silmedi. Sadece sacmaliklarindan vazgecti. Kameni su an daha iyi, Volkan daha iyi oldugunda, Volkan oynar. Bu kadar basit
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VOLKAN'IN YEDEK KALMASINA BÖYLE TEPKİ VERDİ
Toplam 2
Yorum
Hoca Aferin Volkan, dogru davranis bu. Simdi sana düsen, cok calisip formayi kazanmak.
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KOCAMAN O TARTIŞMAYI ANLATTI
Toplam 9
Yorum
SARI KANARYA Sen bizim kocaman gururumuzsun hocam.. Senol Günes senden efendilik öğrensin biraz... Her Fenerbahçe maçında yerlere atıyor kendini...
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