 BÜYÜK KABUS – Fotomaç – 24 Eylül 2017
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    24 Eylül 2017, Pazar
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    BÜYÜK KABUS

    BÜYÜK KABUS

    Şampiyonluk hedefiyle başladığı 50. yılın ilk 6 haftasında sadece iki galibiyet alabilen artık zirveden uzaklaştı. Camiada hayal kırıklığı yaşanıyor

    Süper Lig'in 6'ncı haftasında sahasında 3-0 öne geçtiği maçta Aytemiz Alanyaspor'a 4-3 mağlup olan bordo-mavililerde teknik direktör Ersun Yanal'a tepkiler sürüyor. Şampiyonluk yarışının içerisinde olma hedefiyle başlanan yeni sezonun ilk 6 haftasında sadece 2 galibiyet alabilen ve 10 puan kaybı yaşayıp 8 puan toplayabilen , zirveden uzaklaştı, bu sonuçlar sonrasında camia hayal kırıklığına uğradı. Ligin beşinci haftasında Medipol Başakşehir karşılaşmasının ardından oyuna müdahalesi konusunda eleştirilen ve geleceği konuşulmaya başlanan teknik direktör Ersun Yanal, Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde gelen 4-3'lük mağlubiyet sonrası taraftarlar tarafından istifaya davet edildi. Maç sonrası Başkan Muharrem Usta ile görüşen Yanal'ın böyle sonuçların bir daha yaşanmayacağının garantisini verdiğini dile getirdi.

    ERSUN ANCA GİDERSUN
    Fırtına'nın 3-0 öndeyken 4-3 mağlup olduğu Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının ardından yerel gazeteler de teknik direktör Ersun Yanal'a istifa çağrısında bulundu. Sonnokta gazetesi, "Bu sonuca atılacak tek başlık var. Ersun istifa" yorumunu yaptı. Günebakış, "Rezalet!", "Bu hezimetin faturasını öde Ersun hoca" ifadelerini kullandı. Taka, "Ersun anca gidersun!", "Yanal yine izledi, Susic 3 puanı aldı gitti" başlıklarıyla haberi okuyucularına aktardı. Karadeniz de "İşte dün akşamki eseriniz. 50'nci yıl rezilliği" yorumunda bulundu.
    1. 24 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:49
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