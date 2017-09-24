BÜYÜK KABUS
Şampiyonluk hedefiyle başladığı 50. yılın ilk 6 haftasında sadece iki galibiyet alabilen Trabzonspor artık zirveden uzaklaştı. Camiada hayal kırıklığı yaşanıyor
ERSUN ANCA GİDERSUN
Fırtına'nın 3-0 öndeyken 4-3 mağlup olduğu Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının ardından yerel gazeteler de teknik direktör Ersun Yanal'a istifa çağrısında bulundu. Sonnokta gazetesi, "Bu sonuca atılacak tek başlık var. Ersun istifa" yorumunu yaptı. Günebakış, "Rezalet!", "Bu hezimetin faturasını öde Ersun hoca" ifadelerini kullandı. Taka, "Ersun anca gidersun!", "Yanal yine izledi, Susic 3 puanı aldı gitti" başlıklarıyla haberi okuyucularına aktardı. Karadeniz de "İşte dün akşamki eseriniz. 50'nci yıl rezilliği" yorumunda bulundu.
- 24 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:49
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AYKUT KOCAMAN VOLKAN'I SİLDİ!
Toplam 5
Yorum
hay bence silmedi. Sadece sacmaliklarindan vazgecti. Kameni su an daha iyi, Volkan daha iyi oldugunda, Volkan oynar. Bu kadar basit
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VOLKAN'IN YEDEK KALMASINA BÖYLE TEPKİ VERDİ
Toplam 2
Yorum
Hoca Aferin Volkan, dogru davranis bu. Simdi sana düsen, cok calisip formayi kazanmak.
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KOCAMAN O TARTIŞMAYI ANLATTI
Toplam 9
Yorum
SARI KANARYA Sen bizim kocaman gururumuzsun hocam.. Senol Günes senden efendilik öğrensin biraz... Her Fenerbahçe maçında yerlere atıyor kendini...
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