TRABZONSPOR'DA TERİM BOMBASI

Süper Ligde ilk 6 haftada 8 puan toplayabilen Trabzonspor'da eleştiri oklarının hedefindeki isim Ersun Yanal oldu. 3 stoperi Tomas Hubocan, Mustafa Akbaş ve Uğur Demirok'u kulübede tutup, Okay Yokuşlu'yu defansta görevlendiren Yanal, üst üste yaşanan defans hatalarının ardından eleştirilerin odağına geldi.Yıldızlar karması kadrosuyla ligde basit puan kayıpları yaşayan bordo-mavililerde taraftarlar, Ersun Yanal'ı istifaya davet etti. Bu arada teknik direktör tartışmalarının arasında Trabzon yerel basınından gündemi sarsacak bir iddia ortaya atıldı. Karadeniz'in önde gelen gazetelerinden TAKA, Trabzon'da Ersun Yanal'ın yerine düşünülen isimin Fatih Terim olduğunu belirtti. Fatih Terim isminin öne çıkmasının ardından Trabzonsporlu taraftarlar adeta ikiye bölündü. Terim'e sıcak bakanlar kadar, tepki gösterenler de vardı. İşte sosyal medyadaki o yorumlar:-İmparatorboşta . Tarihi bir sezon olabiliriçin.come to Tgelecekmiş Ersun Yanal'la her maç yenilirim daha iyi !-Şampiyonluk istiyorsanız yeni yüzler, farklılıklar şart.göreve. Bırakın artık gruru. Taraftar şampiyonluk istiyor.