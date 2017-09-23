TRABZONSPOR'DA TERİM BOMBASI
Trabzonspor'da 4-3'lük Alanyaspor yenilgisinin hayal kırıklığı yaşanırken, bordo-mavili taraftarlar tribünlerden Ersun Yanal aleyhine istifa tezahüratları söyledi. Karşılaşma sonrasında ise Trabzonspor için bomba bir iddia ortaya atıldı.
FATİH TERİM İDDİASI!
Yıldızlar karması kadrosuyla ligde basit puan kayıpları yaşayan bordo-mavililerde taraftarlar, Ersun Yanal'ı istifaya davet etti. Bu arada teknik direktör tartışmalarının arasında Trabzon yerel basınından gündemi sarsacak bir iddia ortaya atıldı. Karadeniz'in önde gelen gazetelerinden TAKA, Trabzon'da Ersun Yanal'ın yerine düşünülen isimin Fatih Terim olduğunu belirtti. Fatih Terim isminin öne çıkmasının ardından Trabzonsporlu taraftarlar adeta ikiye bölündü. Terim'e sıcak bakanlar kadar, tepki gösterenler de vardı. İşte sosyal medyadaki o yorumlar:
-İmparator Fatih Terim boşta . Tarihi bir sezon olabilir Trabzonspor için.
-Fatih Terim come to Trabzonspor
-Fatih Terim gelecekmiş Ersun Yanal'la her maç yenilirim daha iyi !
-Şampiyonluk istiyorsanız yeni yüzler, farklılıklar şart. Fatih terim göreve. Bırakın artık gruru. Taraftar şampiyonluk istiyor.
- 23 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 13:33
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"SAHADA GÖRÜŞÜRÜZ"
Toplam 1
Yorum
K. HİSSE SİZ GS MAÇI OLUNCA DİKLENİYORSUNUZ. BUNU BJK VE FB MAÇLARINDA NİYE GÖSTERMİYORSUNUZ BİRİLERİNİN KÖLELERİ.
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"Ersun Yanal istifa"
Toplam 19
Yorum
AYRIL ERSUN HOCAM HEMEN AYRIL. BU KADİR KIYMET BİLMEZLERİN TAKIMINDAN.SEN İYİ HOCASIN.
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Garry şaşırtacak
Toplam 3
Yorum
cimbomlu mesut bence rodrigues yanlis yerde oynatiliyor yeri forvet arkasi kaleyi tam kasidan gorunce sahane sutlari var bence hocanin birkere denesin
TRABZONSPOR'DA TERİM BOMBASI haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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