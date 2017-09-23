Trabzonspor'da Fatih Terim bombası
Trabzonspor'da 4-3'lük Alanyaspor yenilgisinin hayal kırıklığı yaşanırken, bordo-mavili taraftarlar tribünlerden Ersun Yanal aleyhine istifa tezahüratları söyledi. Karşılaşma sonrasında ise Trabzonspor için bomba bir iddia ortaya atıldı.
Süper Ligde ilk 6 haftada 8 puan toplayabilen Trabzonspor'da eleştiri oklarının hedefindeki isim Ersun Yanal oldu. 3 stoperi Tomas Hubocan, Mustafa Akbaş ve Uğur Demirok'u kulübede tutup, Okay Yokuşlu'yu defansta görevlendiren Yanal, üst üste yaşanan defans hatalarının ardından eleştirilerin odağına geldi.
FATİH TERİM İDDİASI!
Yıldızlar karması kadrosuyla ligde basit puan kayıpları yaşayan bordo-mavililerde taraftarlar, Ersun Yanal'ı istifaya davet etti. Bu arada teknik direktör tartışmalarının arasında Trabzon yerel basınından gündemi sarsacak bir iddia ortaya atıldı. Karadeniz'in önde gelen gazetelerinden TAKA, Trabzon'da Ersun Yanal'ın yerine düşünülen isimin Fatih Terim olduğunu belirtti. Fatih Terim isminin öne çıkmasının ardından Trabzonsporlu taraftarlar adeta ikiye bölündü. Terim'e sıcak bakanlar kadar, tepki gösterenler de vardı. İşte sosyal medyadaki o yorumlar:
-İmparator Fatih Terim boşta . Tarihi bir sezon olabilir Trabzonspor için.
-Fatih Terim come to Trabzonspor
-Fatih Terim gelecekmiş Ersun Yanal'la her maç yenilirim daha iyi !
-Şampiyonluk istiyorsanız yeni yüzler, farklılıklar şart. Fatih terim göreve. Bırakın artık gruru. Taraftar şampiyonluk istiyor.
FATİH TERİM İDDİASI!
Yıldızlar karması kadrosuyla ligde basit puan kayıpları yaşayan bordo-mavililerde taraftarlar, Ersun Yanal'ı istifaya davet etti. Bu arada teknik direktör tartışmalarının arasında Trabzon yerel basınından gündemi sarsacak bir iddia ortaya atıldı. Karadeniz'in önde gelen gazetelerinden TAKA, Trabzon'da Ersun Yanal'ın yerine düşünülen isimin Fatih Terim olduğunu belirtti. Fatih Terim isminin öne çıkmasının ardından Trabzonsporlu taraftarlar adeta ikiye bölündü. Terim'e sıcak bakanlar kadar, tepki gösterenler de vardı. İşte sosyal medyadaki o yorumlar:
-İmparator Fatih Terim boşta . Tarihi bir sezon olabilir Trabzonspor için.
-Fatih Terim come to Trabzonspor
-Fatih Terim gelecekmiş Ersun Yanal'la her maç yenilirim daha iyi !
-Şampiyonluk istiyorsanız yeni yüzler, farklılıklar şart. Fatih terim göreve. Bırakın artık gruru. Taraftar şampiyonluk istiyor.
- 23 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:47
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Trabzon'da Alanyaspor'dan tarihi geri dönüş!
Toplam 12
Yorum
ismail penaltıların üçünü de vermese olurdu en sonuncusu hiç penaltı değildi
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Trabzonspor'da Fatih Terim bombası
Toplam 15
Yorum
ismail olabilir neden olmasın kadro çok kaliteli usta bir adam şampiyon yapar
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FIFA'dan Mehdi Taremi'ye 4 ay men cezası
Toplam 1
Yorum
Özgür Mide bulandırıcı olay persepolis ne bekliyordu bonservisini almadan oyuncu oynatarak
Trabzonspor'da Fatih Terim bombası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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