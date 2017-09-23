Suçlu ayağa kalk!
Barcelona gibi oynayan takımı hatalı futbolcu değişiklikleri ile durdurdu, hakem Ulusoy da hatalı kararları ile Fırtına’yı katletti
Süper Lig'de ilk 5 haftada 8 puan toplayan ve zirvenin 5 puan gerisinde yer alan Trabzonspor, 6'ncı haftanın açılış maçında dün Alanyaspor'a 4-3 mağlup oldu. Fırtına'nın gollerini Kucka ve biri penaltıdan Burak (2) attı. Konuk ekip ikisi penaltıdan Love (3) ve Fernandes'in golleriyle 3 puan aldı. İlk yarıda fırtına gibi esen bordo-mavili takımı ikinci yarıda teknik direktör Ersun Yanal ve hakem Alper Ulusoy durdurdu. 3 stoperi yedek kulübesinde oturtarak orta saha Okay'ı stoperde oynatan Yanal, ikinci devreye hiç tecrübesi olmayan genç kaleci Uğurcan ile başladı ve Esteban'ı kenara alarak tarihi bir hata yaptı
YANAL'IN SAÇMALIĞI
Skandallar bununla da bitmedi. Yusuf ve Abdülkadir'i kenara alan Yanal, takımın ipini çekti. Erken değişiklikler nedeniyle Okay'ın sakatlanması sonrası oyuncu değişikliği yapamadı. F.Bahçe derbisini korkaklığı, Başakşehir sınavını ise oyuncu değişikliklerinde geç kalması nedeniyle kazanamayan Yanal, uzun zamandır 'sabır' masalları ile taraftarı uyutmaya çalışıyor. Tecrübeli hocanın bıraktığı yerde devreye hakem Alper Ulusoy girdi. Daha önce Trabzonspor'u birkaç maçta hatalı kararları ile yakan Ulusoy dün kaldığı yerden devam etti! Tüm takdir haklarını Alanyaspor lehine kullanan Ulusoy, hatalı penaltılarla da bordo-mavilileri katletti.
BURAK DAHA NE YAPSIN!
Burak Yılmaz, 5 sezon sonra döndüğü Trabzonspor'da gollerine bıraktığı yerden devam ediyor. Sakatlığına rağmen iğneyle maça çıkan tecrübeli oyuncu, 7 golü bulunan G.Saraylı Gomis'i de yakaladı. Konyaspor, F.Bahçe, Başakşehir'den sonra Alanyaspor filelerini de sarsan Burak, Trabzonspor formasıyla 98 karşılaşmada 66. golünü attı. Kucka'ya da asist yapan Burak'ın üstün performansına rağmen Trabzon kazanamadı.
Yunus Emre SEL
YANAL'IN SAÇMALIĞI
Skandallar bununla da bitmedi. Yusuf ve Abdülkadir'i kenara alan Yanal, takımın ipini çekti. Erken değişiklikler nedeniyle Okay'ın sakatlanması sonrası oyuncu değişikliği yapamadı. F.Bahçe derbisini korkaklığı, Başakşehir sınavını ise oyuncu değişikliklerinde geç kalması nedeniyle kazanamayan Yanal, uzun zamandır 'sabır' masalları ile taraftarı uyutmaya çalışıyor. Tecrübeli hocanın bıraktığı yerde devreye hakem Alper Ulusoy girdi. Daha önce Trabzonspor'u birkaç maçta hatalı kararları ile yakan Ulusoy dün kaldığı yerden devam etti! Tüm takdir haklarını Alanyaspor lehine kullanan Ulusoy, hatalı penaltılarla da bordo-mavilileri katletti.
BURAK DAHA NE YAPSIN!
Burak Yılmaz, 5 sezon sonra döndüğü Trabzonspor'da gollerine bıraktığı yerden devam ediyor. Sakatlığına rağmen iğneyle maça çıkan tecrübeli oyuncu, 7 golü bulunan G.Saraylı Gomis'i de yakaladı. Konyaspor, F.Bahçe, Başakşehir'den sonra Alanyaspor filelerini de sarsan Burak, Trabzonspor formasıyla 98 karşılaşmada 66. golünü attı. Kucka'ya da asist yapan Burak'ın üstün performansına rağmen Trabzon kazanamadı.
Yunus Emre SEL
- 23 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:48
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Trabzon'da Alanyaspor'dan tarihi geri dönüş!
Toplam 12
Yorum
ismail penaltıların üçünü de vermese olurdu en sonuncusu hiç penaltı değildi
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Trabzonspor'da Fatih Terim bombası
Toplam 15
Yorum
ismail olabilir neden olmasın kadro çok kaliteli usta bir adam şampiyon yapar
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FIFA'dan Mehdi Taremi'ye 4 ay men cezası
Toplam 1
Yorum
Özgür Mide bulandırıcı olay persepolis ne bekliyordu bonservisini almadan oyuncu oynatarak
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