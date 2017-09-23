Onur Kıvrak müjdesi

TRABZONSPOR, Başakşehir maçından önce idmanda sakatlanan kaleci Onur'un sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Resmi siteden "Kaptanımız Onur, Başakşehir maçından önce aldığı darbeyle sakatlanmıştır. MR sonucunda karın kasında travmaya bağlı yırtık tespit edilen Onur'un tedavisi sürmekte olup çekilen kontrol MR'ında uygulanan tedaviye olumlu cevap verdiği gözlemlenmiştir. Kaptanımızın tedavi programı devam etmektedir" denildi.