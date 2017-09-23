 Onur Kıvrak müjdesi – Fotomaç – 23 Eylül 2017
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    23 Eylül 2017, Cumartesi
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    müjdesi

    Onur Kıvrak müjdesi
    TRABZONSPOR, Başakşehir maçından önce idmanda sakatlanan kaleci Onur'un sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Resmi siteden "Kaptanımız Onur, Başakşehir maçından önce aldığı darbeyle sakatlanmıştır. MR sonucunda karın kasında travmaya bağlı yırtık tespit edilen Onur'un tedavisi sürmekte olup çekilen kontrol MR'ında uygulanan tedaviye olumlu cevap verdiği gözlemlenmiştir. Kaptanımızın tedavi programı devam etmektedir" denildi.
    1. 23 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 03:10
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