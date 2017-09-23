Onur Kıvrak müjdesi
TRABZONSPOR, Başakşehir maçından önce idmanda sakatlanan kaleci Onur'un sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Resmi siteden "Kaptanımız Onur, Başakşehir maçından önce aldığı darbeyle sakatlanmıştır. MR sonucunda karın kasında travmaya bağlı yırtık tespit edilen Onur'un tedavisi sürmekte olup çekilen kontrol MR'ında uygulanan tedaviye olumlu cevap verdiği gözlemlenmiştir. Kaptanımızın tedavi programı devam etmektedir" denildi.
- 23 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 03:10
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Trabzon'da Alanyaspor'dan tarihi geri dönüş!
Toplam 12
Yorum
ismail penaltıların üçünü de vermese olurdu en sonuncusu hiç penaltı değildi
-
Trabzonspor'da Fatih Terim bombası
Toplam 15
Yorum
ismail olabilir neden olmasın kadro çok kaliteli usta bir adam şampiyon yapar
-
FIFA'dan Mehdi Taremi'ye 4 ay men cezası
Toplam 1
Yorum
Özgür Mide bulandırıcı olay persepolis ne bekliyordu bonservisini almadan oyuncu oynatarak
Onur Kıvrak müjdesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.