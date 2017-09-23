 Okay, 3 stoperi kesti – Fotomaç – 23 Eylül 2017
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    23 Eylül 2017, Cumartesi
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    , 3 stoperi kesti

    Okay, 3 stoperi kesti
    Ersun Yanal, geçtiğimiz hafta Başakşehir ile deplasmanda berabere kalan kadrodan sadece bir değişiklik yaptı. Stoperde Mustafa Akbaş'ı kulübeye çeken Yanal, onun yerine sakatlığı geçen Durica'yı 11'de görevlendirdi. Yanal ayrıca ilginç bir karara imza atarak üç stoper Hubocan, Mustafa ve Uğur'u kulübede oturturken, orta saha 'ı stoperde görev verdi.

    Uğurcan siftah yaptı
    Teknik direktör Ersun Yanal maçın ikinci yarısına flaş bir değişiklik ile çıktı. Yanal, kaleci Esteban'ın yerine Uğurcan'ı kadroya aldı. Uğurcan, bordo-mavili formayla ilk maçına çıkmış oldu. Yapılan değişiklik ise Esteban'ın kendisini iyi hissetmediği gerekçesiyle gerçekleştirildiği öğrenildi. Uğurcan maç sonrası, "Çok heyecanlandım ama kazanmak güzeldi" dedi.
    1. 23 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 03:08
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