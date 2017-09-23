 Maç sonu ilginç olay! – Fotomaç – 23 Eylül 2017
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    23 Eylül 2017, Cumartesi
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    Maç sonu ilginç olay!

    Maç sonu ilginç olay!

    Trabzonspor’un Twitter hesabı, Aytemiz Alanyaspor maçında yedikleri dördüncü golün duyurusunu yapmadı.

    Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Alanyaspor'u ağırlayan Trabzonspor, 3-0 öne geçtiği maçı taraftarı önünde 4-3 kaybederek büyük bir hezimet yaşadı.

    Tribünleri dolduran taraftarlar neye uğradıklarını şaşırırken Trabzonspor'un resmi Twitter hesabının ise Alanyaspor'un dördüncü golününün duyurusunu yapmaması dikkatlerden kaçmadı.

    Son olarak maçın 77. dakikasında yapılan Rodallega-Abdülkadir Ömür değişikliği tweet'inin atıldığı hesap sessizliğe gömülürken maç sonucu da paylaşılmadı.

    1. 23 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 08:34
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