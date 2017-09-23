Maç sonu ilginç olay!
Trabzonspor’un Twitter hesabı, Aytemiz Alanyaspor maçında yedikleri dördüncü golün duyurusunu yapmadı.
Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Alanyaspor'u ağırlayan Trabzonspor, 3-0 öne geçtiği maçı taraftarı önünde 4-3 kaybederek büyük bir hezimet yaşadı.
Tribünleri dolduran taraftarlar neye uğradıklarını şaşırırken Trabzonspor'un resmi Twitter hesabının ise Alanyaspor'un dördüncü golününün duyurusunu yapmaması dikkatlerden kaçmadı.
Son olarak maçın 77. dakikasında yapılan Rodallega-Abdülkadir Ömür değişikliği tweet'inin atıldığı hesap sessizliğe gömülürken maç sonucu da paylaşılmadı.
- 23 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 08:34
-
Katliam
Toplam 3
Yorum
Caner Takimi körettigin gibi tazminat alabilmek icin kovulmayi bekliyosun galiba. YANAL LÜFTEN GIT DE NASIL OLURSA OLSUN!
-
Suçlu ayağa kalk!
Toplam 2
Yorum
Cemal Süphelenmeye basladim acikcasi,fb den kovulup bize Gelmen Bir kumpas olmasin Yoksa?Arastirilmali!bu takim hocasiz bile daha iyi oynar!
-
Suçlu ayağa kalk!
Toplam 2
Yorum
Ts61 Sayın Usta çık birşeyler söyle yada al ersunu da bırak yakamızı
Maç sonu ilginç olay! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.