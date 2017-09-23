Lucescu’dan ziyaret
Usta’nın forma hediye ettiği Rumen teknik adam, Yanal’dan Burak Yılmaz, Mustafa Akbaş, Okay Yokuşlu, Volkan Şen, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı ve Olcay Şahan ile ilgili bilgiler aldı
MİLLİ Takımı Teknik Direktörü dün Lucescu, bordo-mavili kulübü ziyaret etti. Yardımcı antrenör Tayfur Havutçu, TFF Bölge Müdürü Serdar Bali ile kulübe gelen Rumen hoca, Başkan Muharrem Usta, Yönetim Kurulu Üyeleri Adem Beder, Özer Bayraktar ve teknik direktör Ersun Yanal ile görüştü. Başkan Usta, ziyaret sonunda Lucescu'ya forma hediye etti.
TAKIM HAKKINDA BİLGİ ALDI
Bu arada Yanal ile bir araya gelen Lucescu; Burak, Mustafa Akbaş, Okay Yokuşlu, Volkan Şen, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı ve Olcay Şahan ile ilgili bilgiler aldı. Özellikle genç oyunculara verilen şans nedeniyle Ersun Yanal'a teşekkür eden Lucescu, bundan sonra Trabzonspor'u daha da yakından takip edeceğini belirtti.
Volkan'ı sordu
Teknik direktör Ersun Yanal, Lucescu görüşmesi ile ilgili detaylar verdi. Yanal, Lucescu'nun kendisine Volkan Şen'i de sorduğunu belirterek, "Volkan hazırlanıyor, bence çok iyi bir yol kat etti. Oldukça fazlasıyla konsantre oluyor. Lucescu'nun sorduğu oyunculardan biri oydu. Milli Takımımız için oyuncularımızı hazırlıyoruz ama kendi yürüyüşümüz de devam edecek" diye konuştu.
TAKIM HAKKINDA BİLGİ ALDI
Bu arada Yanal ile bir araya gelen Lucescu; Burak, Mustafa Akbaş, Okay Yokuşlu, Volkan Şen, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı ve Olcay Şahan ile ilgili bilgiler aldı. Özellikle genç oyunculara verilen şans nedeniyle Ersun Yanal'a teşekkür eden Lucescu, bundan sonra Trabzonspor'u daha da yakından takip edeceğini belirtti.
Volkan'ı sordu
Teknik direktör Ersun Yanal, Lucescu görüşmesi ile ilgili detaylar verdi. Yanal, Lucescu'nun kendisine Volkan Şen'i de sorduğunu belirterek, "Volkan hazırlanıyor, bence çok iyi bir yol kat etti. Oldukça fazlasıyla konsantre oluyor. Lucescu'nun sorduğu oyunculardan biri oydu. Milli Takımımız için oyuncularımızı hazırlıyoruz ama kendi yürüyüşümüz de devam edecek" diye konuştu.
- 23 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:48
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