Koltukları bize verin
Bursa'nın Spor Toto 2. Lig'de mücadele eden takımı İnegölspor'un taraftarları yıkılacak Avni Aker Stadı ile ile ilgili 'bordo koltukları bize verin' çağrısında bulundu. Stadın şu anda TOKİ ve Gençlik Spor Bakanlığı'nın himayesinde olduğunu belirten yetkililer, Trabzonspor'un böyle bir talebi olursa deforme olmayan malzemelerden stadyumda mevcutsa bu teklifi değerlendiririz" dediler. Trabzonspor yönetiminin tavrı merak ediliyor.
- 23 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 03:07
FOTOMAÇ GÜNDEM
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