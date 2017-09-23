Hakem Alper Ulusoy ile Ersun Yanal el ele verdi, Trabzonspor’un ipini çekti. Alanyaspor karşısında 32’de durumu 3-0’a getiren bordo-mavililer, “tarihi fark geliyor” derken şoka uğradı! Fırtına’nın gardı, hakem Alper Ulusoy’un uydurma penaltılarıyla düştü. Oyunu okuyamayan, rakibin hamlelerine çözüm üretemeyip yanlış değişiklikler yapan Yanal, Trabzon’a katliam gibi bir gece yaşattı

Medical Park Stadı'nda dün inanılmaz bir gece yaşandı. Trabzonspor, 3-0 öne geçtiği maçta konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'a 4-3 mağlup olup, taraftarlarını kahretti. Maça fırtına gibi baylayan bordo-mavililer, 10. dakikada Kucka'nın gölüyle öne geçti: 1-0. Golün pasını veren Burak Yılmaz, 21'de farkı 2'ye çıkardı: 2-0. Burak, 32'de penaltıdan durumu 3-0'a getirdi. Alanyaspor'un hocası Susic 39'da iki değişiklik birden yaptı. Konuk ekip 45+1'de Vagner Love ile skoru 3-1'e getirdi. İkinci yarıda Trabzonspor adına hakem Alper Ulusoy ve Ersun Yanal katliamı yaşandı.



Yanal'ın, 46'da Esteban'ı çıkartıp kaleci Uğurcan Çakır'ı oyuna alması şaşırttı. Fernandes, 55'te kafayla attığı golle farkı bire düşürdü: 3-2. Hakem Alper Ulusoy 67'de uydurma bir penaltı çaldı, Vagner Love 68'de bunu gole çevirdi: 3-3. Ulusoy, yine tartışmalı bir penaltı verdi, Love 82'de atışı kullanıp konuk ekibi 4-3 öne geçirdi. Yanal, takımı peş peşe golleri yerken sadece izledi. Oyunu okuyamadı, kötü gidişe çözüm üretemedi. Yusuf Yazıcı-Volkan Şen değişikliği skandaldı. Fenerbahçe maçında cesur kararlar veremeyen, Başakşehir maçında değişikliklerde geç kalan Yanal, dün de sınıfta kaldı, Trabzonspor'u yaktı.