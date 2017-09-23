Hesap dondu kaldı!

Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Alanyaspor'u ağırlayan Trabzonspor, 3-0 öne geçtiği maçı taraftarı önünde 4-3 kaybederek büyük bir hezimet yaşadı.

Tribünleri dolduran taraftarlar neye uğradıklarını şaşırırken Trabzonspor'un resmi Twitter hesabının ise Alanyaspor'un dördüncü golününün duyurusunu yapmaması dikkatlerden kaçmadı.

Son olarak maçın 77. dakikasında yapılan Rodallega-Abdülkadir Ömür değişikliği tweet'inin atıldığı hesap sessizliğe gömülürken maç sonucu da paylaşılmadı.