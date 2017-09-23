"Ersun Yanal istifa"
İlk yarıyı 3-0 önde kapatan Karadeniz ekibinin taraftarı ikinci devrede skor 3-3 olunca Ersun Yanal’a ALANYASPOR’un yıl- büyük tepki gösterdi: “İstifa istifa Ersun Yanal istifa. Yanalg ibi bir acemiyle asla başarılı olamayız”
TRABZONSPOR Teknik Direktörü Ersun Yanal, hatalı oyuncu değişiklikleri ile taraftarı çıldırttı. İlk yarıyı 3-0 önde kapatmanın mutluluğu ile coştukta coşan bordo-mavili taraftarlar, skor bir anda 3-3 olunca çileden çıktı. Tribünlerden yavaş yavaş homurdanmanlar başlarken, gelen 4. gol ise tam anlamıyla patlama etkisi yaptı. Skor 4-3 olunca bir anda istifa sesleri yükselmeye başlandı. Tribünleri dolduran binlerce bordo-mavili hep bir ağızdan "Ersun Yanal istifa" diye bağırırken sosyal medyada da infal oluştu. Bu işin Ersun Yanal ile gitmeyeceğinin vurgulandığı mesajlarda taraftarlar, tecrübeli çalıştırıcı öfke kustu.
BEN DE ALIŞKIN DEĞİLİM
Taraftarlar "Yönetim çok iyi bir kadro kursa ne olur, Ersun hoca gibi bir acemi ile yola çıkmak büyük hata. 50. yılda Yanal ile başarılı olmamız imkansız. Her hareketi hatalarla dolu, Yusuf Yazıcı çıkarılır mı? Bu cinayetle eşdeğer" yorumları yaptı. Yanal da maç sonrası, "Ben de böyle skorlara alışkın değilim. Benim için de gerçek anlamda şok oldu" dedi.
ÖNCE SEVİNDİLER, SONRA KAHROLDULAR
Trabzonspor taraftarları, Alanyaspor ile oynanan maçta tribünlerin büyük bir bölümünü doldurdu. 20 bin taraftar takımlarına maç boyunca destek verirken karşılaşma öncesi de Trabzonsporlu futbolculara sevgi gösterilerinde bulundu. Art arda gelen gollerle iyice coşan taraftarlar, arka arkaya gelen Alanyaspor golleriyle ise bir anda yıkıldılar. Karşılaşla sonunda tribünlerde Yanal'ın istifa etmesi yönünde tezahüratlar yapıldı.
ONUR TRİBÜNLERİ SELAMLADI
Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle Alanyaspor maçında forma giyemeyen kaptan Onur Recep Kıvrak maç öncesinde taraftarların isteği üzerine sahaya çıkarak, onları selamladı.
BEN DE ALIŞKIN DEĞİLİM
Taraftarlar "Yönetim çok iyi bir kadro kursa ne olur, Ersun hoca gibi bir acemi ile yola çıkmak büyük hata. 50. yılda Yanal ile başarılı olmamız imkansız. Her hareketi hatalarla dolu, Yusuf Yazıcı çıkarılır mı? Bu cinayetle eşdeğer" yorumları yaptı. Yanal da maç sonrası, "Ben de böyle skorlara alışkın değilim. Benim için de gerçek anlamda şok oldu" dedi.
ÖNCE SEVİNDİLER, SONRA KAHROLDULAR
Trabzonspor taraftarları, Alanyaspor ile oynanan maçta tribünlerin büyük bir bölümünü doldurdu. 20 bin taraftar takımlarına maç boyunca destek verirken karşılaşma öncesi de Trabzonsporlu futbolculara sevgi gösterilerinde bulundu. Art arda gelen gollerle iyice coşan taraftarlar, arka arkaya gelen Alanyaspor golleriyle ise bir anda yıkıldılar. Karşılaşla sonunda tribünlerde Yanal'ın istifa etmesi yönünde tezahüratlar yapıldı.
ONUR TRİBÜNLERİ SELAMLADI
Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle Alanyaspor maçında forma giyemeyen kaptan Onur Recep Kıvrak maç öncesinde taraftarların isteği üzerine sahaya çıkarak, onları selamladı.
- 23 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 03:14
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