'Barça gibi takımı durdurdu!'
Barcelona gibi oynayan takımı hatalı futbolcu değişiklikleri ile durdurdu, hakem Ulusoy da hatalı kararları ile Fırtına’yı katletti
YANAL'IN SAÇMALIĞI
Skandallar bununla da bitmedi. Yusuf ve Abdülkadir'i kenara alan Yanal, takımın ipini çekti. Erken değişiklikler nedeniyle Okay'ın sakatlanması sonrası oyuncu değişikliği yapamadı. F.Bahçe derbisini korkaklığı, Başakşehir sınavını ise oyuncu değişikliklerinde geç kalması nedeniyle kazanamayan Yanal, uzun zamandır 'sabır' masalları ile taraftarı uyutmaya çalışıyor. Tecrübeli hocanın bıraktığı yerde devreye hakem Alper Ulusoy girdi. Daha önce Trabzonspor'u birkaç maçta hatalı kararları ile yakan Ulusoy dün kaldığı yerden devam etti! Tüm takdir haklarını Alanyaspor lehine kullanan Ulusoy, hatalı penaltılarla da bordo-mavilileri katletti.
BURAK DAHA NE YAPSIN!
Burak Yılmaz, 5 sezon sonra döndüğü Trabzonspor'da gollerine bıraktığı yerden devam ediyor. Sakatlığına rağmen iğneyle maça çıkan tecrübeli oyuncu, 7 golü bulunan G.Saraylı Gomis'i de yakaladı. Konyaspor, F.Bahçe, Başakşehir'den sonra Alanyaspor filelerini de sarsan Burak, Trabzonspor formasıyla 98 karşılaşmada 66. golünü attı. Kucka'ya da asist yapan Burak'ın üstün performansına rağmen Trabzon kazanamadı.
Yunus Emre SEL
- 23 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 18:36
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Çok hızlı çıkıyorlar!
Toplam 4
Yorum
UA1905 Zaten ben derbilerde galibiyet beklemiyorum bu adam büyük maçlarda takıma defans yaptırıyor GALATASARAY'ın hücumcu geleneğini bozuyor
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TRABZONSPOR'DA TERİM BOMBASI
Toplam 58
Yorum
oflu 61 Fatih Terim gelsin . evde 60 tane forma var. hepsini yakarım.Trabzonsporu bir daha hatırlamam.
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TRABZON'DA İŞLER YOLUNDA GİTMİYOR
Toplam 7
Yorum
seko 3-0 galipken şampiyonluk hedefli takımın 4 gol yemesini seyreden bir adamı da onu savunanıda sileriz ,neymiş istikrarmış beep...beep
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