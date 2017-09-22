Ulusoy ile 3 galibiyet
?Bordo Mavili takımın Alanya ile oynayacağı maçı hakem Alper Ulusoy yönetecek. Ulusoy'un yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Volkan Narinç yapacak. Fırtına, 1981 İzmir doğumlu hakem ile bugüne kadar çıktığı 6 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı ve 2 kez de yenildi.
- 22 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:20
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Emre Belözoğlu'ndan flaş Fenerbahçe açıklaması!
Toplam 5
Yorum
SARI KANARYA Buraya Fenerbahçeli gibi yorum yazan Galatasaraylıları da biz istemiyoruz.. sami ?
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''Aykut Kocaman hayatımı değiştirdi''
Toplam 28
Yorum
Alex Seni kıskananlar gittimi seni kulübenin başında görmek isteriz!!!! Fener seni asla unutmayacak!
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Emre Belözoğlu'ndan flaş Fenerbahçe açıklaması!
Toplam 5
Yorum
tugay kabus mu bu....arda başkan olsun sende yardımcısı..burak unutmayın
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