 Ulusoy ile 3 galibiyet – Fotomaç – 22 Eylül 2017
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    22 Eylül 2017, Cuma
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    Ulusoy ile 3 galibiyet

    Ulusoy ile 3 galibiyet

    ?Bordo Mavili takımın Alanya ile oynayacağı maçı hakem Alper Ulusoy yönetecek. Ulusoy'un yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Volkan Narinç yapacak. Fırtına, 1981 İzmir doğumlu hakem ile bugüne kadar çıktığı 6 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı ve 2 kez de yenildi.

    1. 22 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:20
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