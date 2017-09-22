Ulusoy ile 3 galibiyet

?Bordo Mavili takımın Alanya ile oynayacağı maçı hakem Alper Ulusoy yönetecek. Ulusoy'un yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Volkan Narinç yapacak. Fırtına, 1981 İzmir doğumlu hakem ile bugüne kadar çıktığı 6 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı ve 2 kez de yenildi.