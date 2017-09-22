Deneyimli teknik adam savunmada Mustafa Akbaş'ın yerine sakatlığının ardından tedavisi tamamlanan Jan Durica'ya görev verdi. Medipol Başakşehir maçından önce gerçekleştirilen antrenmanda sakatlanan ve tedavisi devam eden Onur'un yanı sıra Bongonda, Kamil Ahmet, genç oyuncular Abdurrahim, Batuhan ve Arda maç kadrosunda yer almadı.

ÜÇ STOPER KULÜBEDE

Trabzonspor'un Aytemiz Alanyaspor kadrosunda üç stoper kulübede yer aldı. Teknik direktör Ersun Yanal, stoper oyuncular Tomas Hubocan, Mustafa Akbaş ve Uğur Demirok'u yedek kulübesinde oturttu, orta saha oyuncusu Okay Yokuşlu'ya bu mevkide görev verdi.