Üç stoper kulübede
Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Aytemiz Alanyaspor karşısında ligde son oynanan Medipol Başakşehir maçının 11’inden farklı olarak tek değişikliğe gitti.
Deneyimli teknik adam savunmada Mustafa Akbaş'ın yerine sakatlığının ardından tedavisi tamamlanan Jan Durica'ya görev verdi. Medipol Başakşehir maçından önce gerçekleştirilen antrenmanda sakatlanan ve tedavisi devam eden Onur'un yanı sıra Bongonda, Kamil Ahmet, genç oyuncular Abdurrahim, Batuhan ve Arda maç kadrosunda yer almadı.
ÜÇ STOPER KULÜBEDE
Trabzonspor'un Aytemiz Alanyaspor kadrosunda üç stoper kulübede yer aldı. Teknik direktör Ersun Yanal, stoper oyuncular Tomas Hubocan, Mustafa Akbaş ve Uğur Demirok'u yedek kulübesinde oturttu, orta saha oyuncusu Okay Yokuşlu'ya bu mevkide görev verdi.
- 22 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 20:46
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Gomis, forma satışında da lider
Toplam 10
Yorum
bjk advers Olur tabi Gomis takdiri her türlü hak eden bir profesyonel !
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Onur'un sağlık durumu belli oldu
Toplam 6
Yorum
acg Tez iyileş inişallah. Ama biraz yedek bekle. Formunu yakalamadan kaleye geçme. Öyle 20 metreden plaseleri yeme artık.
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Gomis, forma satışında da lider
Toplam 10
Yorum
aynen yaw he he
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