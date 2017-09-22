 Üç stoper kulübede – Fotomaç – 22 Eylül 2017
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    22 Eylül 2017, Cuma
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    Üç stoper kulübede

    Üç stoper kulübede

    Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Aytemiz Alanyaspor karşısında ligde son oynanan Medipol Başakşehir maçının 11’inden farklı olarak tek değişikliğe gitti.

    Deneyimli teknik adam savunmada Mustafa Akbaş'ın yerine sakatlığının ardından tedavisi tamamlanan Jan Durica'ya görev verdi. Medipol Başakşehir maçından önce gerçekleştirilen antrenmanda sakatlanan ve tedavisi devam eden Onur'un yanı sıra Bongonda, Kamil Ahmet, genç oyuncular Abdurrahim, Batuhan ve Arda maç kadrosunda yer almadı.

    ÜÇ STOPER KULÜBEDE

    Trabzonspor'un Aytemiz Alanyaspor kadrosunda üç stoper kulübede yer aldı. Teknik direktör Ersun Yanal, stoper oyuncular Tomas Hubocan, Mustafa Akbaş ve Uğur Demirok'u yedek kulübesinde oturttu, orta saha oyuncusu Okay Yokuşlu'ya bu mevkide görev verdi.

    1. 22 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 20:46
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