Trabzonspor'da Fatih Terim bombası
Trabzonspor'da 4-3'lük Alanyaspor yenilgisinin hayal kırıklığı yaşanırken, bordo-mavili taraftarlar tribünlerden Ersun Yanal aleyhine istifa tezahüratları söyledi. Karşılaşma sonrasında ise Trabzonspor için bomba bir iddia ortaya atıldı.
FATİH TERİM İDDİASI!
Yıldızlar karması kadrosuyla ligde basit puan kayıpları yaşayan bordo-mavililerde taraftarlar, Ersun Yanal'ı istifaya davet etti. Bu arada teknik direktör tartışmalarının arasında Trabzon yerel basınından gündemi sarsacak bir iddia ortaya atıldı. Karadeniz'in önde gelen gazetelerinden TAKA, Trabzon'da Ersun Yanal'ın yerine düşünülen isimin Fatih Terim olduğunu belirtti. Fatih Terim isminin öne çıkmasının ardından Trabzonsporlu taraftarlar adeta ikiye bölündü. Terim'e sıcak bakanlar kadar, tepki gösterenler de vardı. İşte sosyal medyadaki o yorumlar:
-İmparator Fatih Terim boşta . Tarihi bir sezon olabilir Trabzonspor için.
-Fatih Terim come to Trabzonspor
-Fatih Terim gelecekmiş Ersun Yanal'la her maç yenilirim daha iyi !
-Şampiyonluk istiyorsanız yeni yüzler, farklılıklar şart. Fatih terim göreve. Bırakın artık gruru. Taraftar şampiyonluk istiyor.
- 22 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:59
-
"Devre arasında uyarmama rağmen..."
Toplam 4
Yorum
Oflu Allahini seversen git sana verilen sans bukadar sabir ne hamiye ne tolunaya ne sadi nede resit akcaya verildi birak git lütfen oynatamiyosun
-
"Devre arasında uyarmama rağmen..."
Toplam 4
Yorum
Atmış bir Ne uyarmasi sen işini yapacaksın 3.0 maç veren hocada istifa eder
-
"Devre arasında uyarmama rağmen..."
Toplam 4
Yorum
Firtina Usta bu hocadan bize hayir gelmez taraftar anladi ama siz yoneticler bu is anlamiyorsunuz gecen sezondan beri bir arpa boyu yol almadik us
Trabzonspor'da Fatih Terim bombası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.