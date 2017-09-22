Trabzonspor - A.Alanyaspor (CANLI)

Süper Lig'de ilk 5 haftada 8 puan toplayan ve zirvenin 5 puan gerisinde yer alan Trabzonspor, 6'ncı haftanın açılış maçında yarın sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor. Zirve yarışının içerisinde olmayı hedefleyen bordo mavililer, taraftarının da desteğiyle bu maçtan galibiyetle ayrılmaya çalışacak. Şenol Güneş Kompleksi'nde saat 20.00'de başlayan karşılaşmanın hakemi Alper Ulusoy.

AYTEMİZ ALANYASPOR İLE 3'ÜNCÜ RANDEVU

Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor, yarın oynayacakları maçla birlikte tarihinde üçüncü kez karşı karşıya gelecek. İlk kez 2016-17 futbol sezonunun 4'üncü haftasında Alanya Oba Stadı'nda oynanan maçı Aytemiz Alanyaspor 3-0 kazanmıştı ve sezonun ikinci yarısında Şenol Güneş Kompleksi'ndeki karşılaşma ise golsüz eşitlikle sonuçlanmıştı. Bordo mavililer, Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı iki maçtan da galibiyet çıkaramadı ve rakibine karşı gol de bulamadı.



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SAAT: 20.00

STAT: Medical Park Stadyumu

TRABZONSPOR: Esteban, Pereira, Durica, Okay, Mas, Sosa, Kucka, Yusuf, Abdülkadir, Olcay, Burak.

A.ALANYASPOR:Remy, Gassama, Welinton, Birol, Tzavellas, Taha, Maniatis, Nsakala, Fernandes, Emre, Vagner Love

