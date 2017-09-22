Trabzonspor - A.Alanyaspor (CANLI)
Trabzonspor, yarın sahasında konuk edeceği Aytemiz Alanyaspor’u mağlup ederek zirve yarışına ortak olmayı hedefliyor.
Süper Lig'de ilk 5 haftada 8 puan toplayan ve zirvenin 5 puan gerisinde yer alan Trabzonspor, 6'ncı haftanın açılış maçında yarın sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor. Zirve yarışının içerisinde olmayı hedefleyen bordo mavililer, taraftarının da desteğiyle bu maçtan galibiyetle ayrılmaya çalışacak. Şenol Güneş Kompleksi'nde saat 20.00'de başlayan karşılaşmanın hakemi Alper Ulusoy.
AYTEMİZ ALANYASPOR İLE 3'ÜNCÜ RANDEVU
Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor, yarın oynayacakları maçla birlikte tarihinde üçüncü kez karşı karşıya gelecek. İlk kez 2016-17 futbol sezonunun 4'üncü haftasında Alanya Oba Stadı'nda oynanan maçı Aytemiz Alanyaspor 3-0 kazanmıştı ve sezonun ikinci yarısında Şenol Güneş Kompleksi'ndeki karşılaşma ise golsüz eşitlikle sonuçlanmıştı. Bordo mavililer, Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı iki maçtan da galibiyet çıkaramadı ve rakibine karşı gol de bulamadı.
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SAAT: 20.00
STAT: Medical Park Stadyumu
TRABZONSPOR: Esteban, Pereira, Durica, Okay, Mas, Sosa, Kucka, Yusuf, Abdülkadir, Olcay, Burak.
A.ALANYASPOR:Remy, Gassama, Welinton, Birol, Tzavellas, Taha, Maniatis, Nsakala, Fernandes, Emre, Vagner Love
- 22 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 20:39
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Gomis, forma satışında da lider
Toplam 10
Yorum
bjk advers Olur tabi Gomis takdiri her türlü hak eden bir profesyonel !
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Onur'un sağlık durumu belli oldu
Toplam 6
Yorum
acg Tez iyileş inişallah. Ama biraz yedek bekle. Formunu yakalamadan kaleye geçme. Öyle 20 metreden plaseleri yeme artık.
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Gomis, forma satışında da lider
Toplam 10
Yorum
aynen yaw he he
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