Trabzon'da 'istifa' sesleri
Trabzonsporlu taraftarlar, Aytemiz Alanyaspor maçında teknik direktör Ersun Yanal'ı istifaya davet etti.
Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor maçı ilginç olaylara sahne oldu.
Trabzonspor, 3-1 önde kapattığı ilk yarı sonrası ikinci yarı yediği gollerle maçtan 4-3'lük yenilgiyle ayrıldı.
32 dakikada 3 gol
Trabzonspor ilk Burak Yılmaz'ın 2 gol 1 asistlik performansıyla 32. dakkada Alanyaspor karşısında skoru 3-0'a getirdi. İlk yarı bitmeden Vagner Love'ın attığı golle farkı 2'ye düşüren Alanyaspor ikinci yarı için umutlandı.
İkinci yarıda 3 gol
İkinci devrede Alanyaspor, 3 gol daha kaydetti ve 82. dakikada 4-3'lük üstünlüğü yakaladı.
İstifa sesleri
4. golün ardından Bordo Mavili taraftarlar 'Ersun Yanal istifa' sloganlarıyla Yanal'ı istifaya davet etti. Trabzonspor, geçtiğimiz haftada Başakşehir karşısında önde götürdüğü maçta sonradan yediği golle sahadan 1 puanla ayrılmaya razı olmuştu.
Trabzonspor, 3-1 önde kapattığı ilk yarı sonrası ikinci yarı yediği gollerle maçtan 4-3'lük yenilgiyle ayrıldı.
32 dakikada 3 gol
Trabzonspor ilk Burak Yılmaz'ın 2 gol 1 asistlik performansıyla 32. dakkada Alanyaspor karşısında skoru 3-0'a getirdi. İlk yarı bitmeden Vagner Love'ın attığı golle farkı 2'ye düşüren Alanyaspor ikinci yarı için umutlandı.
İkinci yarıda 3 gol
İkinci devrede Alanyaspor, 3 gol daha kaydetti ve 82. dakikada 4-3'lük üstünlüğü yakaladı.
İstifa sesleri
4. golün ardından Bordo Mavili taraftarlar 'Ersun Yanal istifa' sloganlarıyla Yanal'ı istifaya davet etti. Trabzonspor, geçtiğimiz haftada Başakşehir karşısında önde götürdüğü maçta sonradan yediği golle sahadan 1 puanla ayrılmaya razı olmuştu.
- 22 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 22:49
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Trabzon'da 'istifa' sesleri
Toplam 9
Yorum
Alemin kralı Abdou Razack Traoré nin bedduası.Oda futbolcu Konyasporlu ama Trabzonda ayağını kırdı Trabzonlu oyuncular bilerek.
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Trabzon'da 'istifa' sesleri
Toplam 9
Yorum
Hasan Taraftar donuna kadar haklı.
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Trabzon'da 'istifa' sesleri
Toplam 9
Yorum
Powerlaz Varsa azicik gururu hatasini Kabul edip Bugün trabzonu terkeder!
Trabzon'da 'istifa' sesleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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