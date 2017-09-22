 Trabzon'da 'istifa' sesleri – Fotomaç – 22 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Eylül 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Trabzon'da 'istifa' sesleri

    Trabzon'da 'istifa' sesleri

    Trabzonsporlu taraftarlar, maçında teknik direktör 'ı istifaya davet etti.

    ile maçı ilginç olaylara sahne oldu.

    Trabzonspor, 3-1 önde kapattığı ilk yarı sonrası ikinci yarı yediği gollerle maçtan 4-3'lük yenilgiyle ayrıldı.

    32 dakikada 3 gol
    Trabzonspor ilk Burak Yılmaz'ın 2 gol 1 asistlik performansıyla 32. dakkada Alanyaspor karşısında skoru 3-0'a getirdi. İlk yarı bitmeden Vagner Love'ın attığı golle farkı 2'ye düşüren Alanyaspor ikinci yarı için umutlandı.

    İkinci yarıda 3 gol
    İkinci devrede Alanyaspor, 3 gol daha kaydetti ve 82. dakikada 4-3'lük üstünlüğü yakaladı.

    İstifa sesleri
    4. golün ardından Bordo Mavili taraftarlar ' istifa' sloganlarıyla Yanal'ı istifaya davet etti. Trabzonspor, geçtiğimiz haftada Başakşehir karşısında önde götürdüğü maçta sonradan yediği golle sahadan 1 puanla ayrılmaya razı olmuştu.
    1. 22 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:49
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Trabzon'da 'istifa' sesleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.