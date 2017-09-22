Trabzon'da hep aynı senaryo!
Trabzonspor, ligde oynadığı 6 maçın 4'ünde puan kaybı yaşadı. Fırtına bu maçların hepsinde skor üstünlüğünü yakaladı ama koruyamadı.
Trabzonspor, Süper Lig'de geride kalan 6 haftada 2 galibiyet 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Bordo Mavililer, 6 hafta sonunda 8 puan topladı.
Fırtına'nın puan kaybettiği maçlarda ise ilginç bir ayrıntı dikkat çekti. Trabzonspor'un puan kaybettiği karşılaşmalarda skor üstünlüğünü yakaladıktan sonra koruyamadığı ortaya çıktı.
SKORU KORUYAMIYOR
Trabzonspor, ligin 2. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaştı. Bu maçın 56. dakikasında 2-1 öne geçen Bordo Mavililer, 84'te gelen gole engel olamadı ve sahadan 1 puanla ayrıldı. Ersun Yanal'ın talebeleri, 3. haftada ise Göztepe'nin konuğu oldu. İzmir'de 9. dakikada 1-0'lık üstünlüğü yakalayan Bordo Mavililer, sahadan 3-2'lik yenilgiyle ayrıldı. 5. haftada Başakşehir'in konuğu olan Karadeniz ekibi, 49. dakikada 2-1 öne geçtiği maçtan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı. Trabzonspor son olarak, 3-0 öne geçtiği maçta sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 4-3 yenildi.
YANAL ELEŞTİRİLİYOR
Trabzonspor'un skoru koruyamaması nedeniyle eleştiri okları teknik direktör Ersun Yanal'a yöneldi. Yanal, maça müdahale etmekte geç kalmakla ve doğru müdahaleleri yapamamakla eleştiriliyor.
Fırtına'nın puan kaybettiği maçlarda ise ilginç bir ayrıntı dikkat çekti. Trabzonspor'un puan kaybettiği karşılaşmalarda skor üstünlüğünü yakaladıktan sonra koruyamadığı ortaya çıktı.
SKORU KORUYAMIYOR
Trabzonspor, ligin 2. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaştı. Bu maçın 56. dakikasında 2-1 öne geçen Bordo Mavililer, 84'te gelen gole engel olamadı ve sahadan 1 puanla ayrıldı. Ersun Yanal'ın talebeleri, 3. haftada ise Göztepe'nin konuğu oldu. İzmir'de 9. dakikada 1-0'lık üstünlüğü yakalayan Bordo Mavililer, sahadan 3-2'lik yenilgiyle ayrıldı. 5. haftada Başakşehir'in konuğu olan Karadeniz ekibi, 49. dakikada 2-1 öne geçtiği maçtan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı. Trabzonspor son olarak, 3-0 öne geçtiği maçta sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 4-3 yenildi.
YANAL ELEŞTİRİLİYOR
Trabzonspor'un skoru koruyamaması nedeniyle eleştiri okları teknik direktör Ersun Yanal'a yöneldi. Yanal, maça müdahale etmekte geç kalmakla ve doğru müdahaleleri yapamamakla eleştiriliyor.
- 22 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:31
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Trabzon'da 'istifa' sesleri
Toplam 9
Yorum
Alemin kralı Abdou Razack Traoré nin bedduası.Oda futbolcu Konyasporlu ama Trabzonda ayağını kırdı Trabzonlu oyuncular bilerek.
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Trabzon'da 'istifa' sesleri
Toplam 9
Yorum
Hasan Taraftar donuna kadar haklı.
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Trabzon'da 'istifa' sesleri
Toplam 9
Yorum
Powerlaz Varsa azicik gururu hatasini Kabul edip Bugün trabzonu terkeder!
Trabzon'da hep aynı senaryo! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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