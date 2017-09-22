 Trabzon'da Alanyaspor'dan tarihi geri dönüş! – Fotomaç – 22 Eylül 2017
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    22 Eylül 2017, Cuma
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    Trabzon'da 'dan tarihi geri dönüş!

    Trabzon'da Alanyaspor'dan tarihi geri dönüş!

    3-0 geriye düştüğü maçta 'u 4-3 mağlup eden , bu sezon ligdeki 2. galibiyetini aldı.

    Süper Lig'de 6. haftanın açılış maçında Medical Park Stadyumu tarihe geçecek bir geri dönüşe sahne oldu.

    karşısında 3-0 yenik duruma düşen Aytemiz , Vagner Love'un hat-trick'le yıldızlaştığı maçta sahadan 4-3'lük galibiyetle ayrıldı.

    Tam 3 penaltı kararının çıktığı, 7 golün atıldığı maçta sahadan eli boş ayrılan Trabzonspor'da maç sonu taraftarlar Ersun Yanal'a istifa tezahüratları yaptı.

    Bu sonucun ardından Trabzonspor, 6 hafta sonunda 8 puanla 9. sırada kaldı.

    Puanını 7 yapan Alanyaspor ise 10. sıraya yükseldi.

    TRABZONSPOR'DAN İLK 30 DAKİKADA 3 GOL

    Bordo-mavililer, Akdeniz ekibi karşısında ilk yarıyı 3-1 önde kapadı.

    Maça fırtına gibi başlayan Trabzonspor, 10. dakikada Juraj Kucka ile perdeyi açtı. Burak Yılmaz'ın ikramını geri çevirmeyen Slovak yıldız takımını 1-0 öne geçirdi.

    İlk yarıda şiir gibi bir futbol oynayan Trabzonspor, 21'de Burak Yılmaz'la farkı 2'ye çıkarttı. Jose Sosa'nın pasıyla sol kanattan ceza sahasına ilerleyen Burak, plase vuruşla topu filelere gönderdi ve skoru 2-0'a getirdi.

    30. dakikada Welinton Silva'nın müdahalesiyle Burak Yılmaz'ın ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonda hakem Alper Ulusoy beyaz noktayı gösterdi. Penaltıda topun başına gelen Burak Yılmaz topu filelere gönderdi.

    SAFFET SUSİC'TEN KRİTİK DEĞİŞİKLİKLER

    Alanyaspor Teknik Direktörü Saffet Susic, skorun 3-0'a gelmesinin ardından devre arasını beklemeden 39. dakikada 2 değişiklik birden yaptı. Boşnak teknik adam, Lamine Gassama ve Birol Parlak'ı çıkararak Serge Mbilla ile Efecan Karaca'yı sahaya sürdü.

    VAGNER LOVE TAKIMINI UMUTLANDIRDI

    İlk yarıda yokları oynayan Alanyaspor'u kabustan uyandıran isim gol kralı Vagner Love oldu. 45. dakikada sahneye çıkan Brezilyalı golcü, sağ çaprazdan yaptığı yerden vuruşla topu kaleci Esteban'ın bacaklarının arasından ağlara gönderdi ve ilk yarının son düdüğü öncesinde takımının umutlarını yeşertti.

    TRABZONSPOR'DA GENÇ KALECİ SAHADA

    Devreye 3-1 üstünlükle giren Trabzonspor'da devre arasında kendini kötü hisseden kaleci Esteban oyuna devam edemedi. Sakatlığı süren Onur Kıvrak'tan yoksun olan bordo-mavililerde 1996 doğumlu genç kaleci Uğurcan Çakır ikinci yarıda eldivenleri devraldı.

    KALECİ UĞURCAN ÖNDE YAKALANDI

    Konu ekip, ikinci yarıya etkili başlayan taraftı. Junior Fernandes, 55. dakikada kafa vuruşuyla farkı 1'e indiren golü attı. Giannis Maniatis'in ortasında Junior Fernandes kafa vuruşunu yaptı, kaleci Uğurcan önde yakalandığı pozisyonda topu ağlarında gördü.

    VAGNER LOVE SKORU EŞİTLEDİ

    Hakem Alğer Ulusoy, 68. dakikada ikinci kez beyaz noktayı gösterirken bu kez penaltı kazanan taraf konuk ekip Alanyaspor oldu. Fabrice N'Skala, Durica'nın müdahalesiyle yerde kaldığı pozisyonda kazanılan penaltıyı Alanyaspor'da Vagner Love gole çevirerek maça 3-3'lük eşitliği getirdi.

    YİNE VAGNER LOVE! BREZİLYALI'DAN HAT-TRICK
    82. dakikada ceza sahasına giren Vagner Love, 2 Trabzonsporlu futbolcunun arasından sıyrıldıktan sonra Joao Pereira'nın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Alper Ulusoy maçta 3. kez penaltı dedi!

    Penaltı atışı için topun başına geçen Vagner Love kaleciyle topu ters köşelere yollayarak topu ağlarla buluşturdu.

    Alanyaspor, Vagner Love'un hat-trick'iyle Trabzon'da 3-0'dan skoru 4-3'e çevirdi. Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Alanyaspor, Trabzonspor'u deplasmanda 4-3 mağlup etti.

    1. 22 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:29
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