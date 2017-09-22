Susic'ten çarpıcı ifadeler!
Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susic, Trabzonspor galibiyeti sonrası değerlendirmelerde bulundu.
Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda Trabzonspor'u 4-3 yendi. Alanyaspor'un 3-0 geriye düştüğü maçtan 4-3'lük galibiyet ayrılması gündeme damga vurdu. Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susic, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.
"Çevirebileceğimizi tahmin etmedim!"
Susic, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalarda "6-0 kaybedebileceğimiz maçı 4-3 kazandık. Aslında maçı çevirebileceğimizi tahmin etmedim. Devrede oyuncularımdan skor daha farklı olmasın diye mücadele etmelerini istedim. Çok büyük bir oyuncumuz var. Vagner tek başına bugün Trabzonspor'u yendi.10 yılda bir çıkabilecek bir sonuç, bir maç. İlk yarı onlar iyi oynadılar. İkinci yarı da biz." ifadelerini kullandı.
"Çevirebileceğimizi tahmin etmedim!"
Susic, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalarda "6-0 kaybedebileceğimiz maçı 4-3 kazandık. Aslında maçı çevirebileceğimizi tahmin etmedim. Devrede oyuncularımdan skor daha farklı olmasın diye mücadele etmelerini istedim. Çok büyük bir oyuncumuz var. Vagner tek başına bugün Trabzonspor'u yendi.10 yılda bir çıkabilecek bir sonuç, bir maç. İlk yarı onlar iyi oynadılar. İkinci yarı da biz." ifadelerini kullandı.
- 22 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 22:46
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Trabzon'da 'istifa' sesleri
Toplam 9
Yorum
Alemin kralı Abdou Razack Traoré nin bedduası.Oda futbolcu Konyasporlu ama Trabzonda ayağını kırdı Trabzonlu oyuncular bilerek.
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Trabzon'da 'istifa' sesleri
Toplam 9
Yorum
Hasan Taraftar donuna kadar haklı.
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Trabzon'da 'istifa' sesleri
Toplam 9
Yorum
Powerlaz Varsa azicik gururu hatasini Kabul edip Bugün trabzonu terkeder!
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