 Susic'ten çarpıcı ifadeler! – Fotomaç – 22 Eylül 2017
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    22 Eylül 2017, Cuma
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    Susic'ten çarpıcı ifadeler!

    Susic'ten çarpıcı ifadeler!

    Teknik Direktörü , galibiyeti sonrası değerlendirmelerde bulundu.

    , deplasmanda 'u 4-3 yendi. Alanyaspor'un 3-0 geriye düştüğü maçtan 4-3'lük galibiyet ayrılması gündeme damga vurdu. Alanyaspor Teknik Direktörü , maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

    "Çevirebileceğimizi tahmin etmedim!"
    Susic, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalarda "6-0 kaybedebileceğimiz maçı 4-3 kazandık. Aslında maçı çevirebileceğimizi tahmin etmedim. Devrede oyuncularımdan skor daha farklı olmasın diye mücadele etmelerini istedim. Çok büyük bir oyuncumuz var. Vagner tek başına bugün Trabzonspor'u yendi.10 yılda bir çıkabilecek bir sonuç, bir maç. İlk yarı onlar iyi oynadılar. İkinci yarı da biz." ifadelerini kullandı.
    1. 22 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:46
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