Onur'un sağlık durumu belli oldu
Trabzonspor, Kaptan Onur Recep Kıvrak'ın karın kasında yırtık tespit edildiğini açıkladı.
- 22 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:31
-
Terim, alacaklarının peşine düştü
Toplam 28
Yorum
acg TFF nunu ve Türk milli takımını küçük düşürücü eylemler nedeni ile kendisine hak etmediği 1 kuruş verilmemeli.Yetimlerin,gazilerin.. parası
-
Lens'e tepki olur mu?
Toplam 9
Yorum
............. bizden4.2M€ iste bjkye 2.2m€ git sonra tepki olur mu değil dolar euro tl sterlin ne varsa atın!!!!!!!!!!!!!
-
Lens'e tepki olur mu?
Toplam 9
Yorum
............. bizden4.2M€ iste bjkye 2.2m€ git sonra tepki olur mu değil dolar euro tl sterlin ne varsa atın!!!!!!!!!!!!!
Onur'un sağlık durumu belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.