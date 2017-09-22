 Onur'un sağlık durumu belli oldu – Fotomaç – 22 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Eylül 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Onur'un sağlık durumu belli oldu

    Onur'un sağlık durumu belli oldu

    Trabzonspor, Kaptan Onur Recep Kıvrak'ın karın kasında yırtık tespit edildiğini açıkladı.

    Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada; "Kaptanımız Onur Recep Kıvrak, Başakşehir maçından önce gerçekleştirilen idmanda aldığı darbe nedeniyle sakatlanmıştır. Çekilen MR sonucunda karın kasında (external obliqus abdominalis) travmaya bağlı yırtık tespit edilen Onur Recep Kıvrak'ın tedavisi sürmekte olup dün çekilen kontrol MR'ında uygulanan tedaviye olumlu cevap verdiği gözlemlenmiştir. Kaptanımızın bireysel antrenman ve tedavi programı sağlık ekibimizin denetiminde devam etmektedir." açıklamasında bulundu.
    1. 22 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 12:31
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Onur'un sağlık durumu belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.