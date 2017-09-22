 Kral yalnız bırakmıyor – Fotomaç – 22 Eylül 2017
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    22 Eylül 2017, Cuma
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    Kral yalnız bırakmıyor

    Kral yalnız bırakmıyor
    'da Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi sakatlıkları bulunan Onur Recep Kıvrak ile dün takımla birlikte antrenmana çıktı. İki oyuncu hakkındaki son kararı teknik direktör Ersun Yanal verecek. Onur'un sadece bir idmanda yer alması nedeniyle forma giyme ihtimalinin oldukça düsük olduğu öğrenilirken, 32 yasındaki forvetin ise iğneyle de olsa sahaya çıkmak istediğini teknik heyete bildirdiği öğrenildi. Son Başakşehir sınavında da iğneyle mücadele eden golcü futbolcunun oynama arzusu teknik heyeti memnun etti. Yanal'ın da ligde 4 maçta 5 golü bulunan Burak ile birlikte savunma hattında da sakatlığı geçen Durica'yı 11'de görevlendirmesi bekleniyor.
    1. 22 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:22
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