 Ersun Yanal:2 Safet Susic: 2 – Fotomaç – 22 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Eylül 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    :2 Safet : 2

    Ersun Yanal:2 Safet Susic: 2
    Teknik Direk ile Aytemiz 'un hocası Safet bugün taktik savaşı verecek. Boşnak çalıştırıcı ile Yanal, bugüne kadar 6 kez karşılaştı. İki teknik adamın birbirlerine karşı üstünlükleri bulunmuyor. Yanal ve Susic'in takımları 2'şer galibiye alırken, 2 maç ise berabere sonuçlandı. Bugün kazanan öne geçecek.
    1. 22 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:16
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ersun Yanal:2 Safet Susic: 2 haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.