Ersun Yanal: "Lucescu, Volkan'ı sordu"

Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Ersun Yanal, Mircea Lucescu'nun Volkan Şen'İn son durumu hakkında kendisinden bilgi aldığını söyledi.

Trabzonspor teknik direktörü Ersun Yanal, Aytemiz Alanyaspor ile sahalarında oynayacakları maç öncesinde yayıncı kuruluşa değerlendirmelerde bulundu. Alanyaspor'un hücümda etkili oyuncuları olduğunu belirten Yanal, "Bizim takımımızın da hücum gücü var. Her iki takım da hücumda güçlü. Elbette baskılı oynamak, oyunu koparmak hedefimiz. Ofansta çok iyi oyuncuları var. Dikkatli ve konsantre olmamız gerekiyor. Bundan sonraki maçlar zirve adına çok önemli. Zor bir fikstürle başladık. Bugün de kendi sahamızda kaybetmemek gerekiyor. Kazanmak için her şeyi yapacağız." dedi.



"Lucescu Volkan Şen'i sordu"



Karşılaşmayı izlemek için Trabzon'a gelen Mircea Lucescu ile yaptıkları görüşmenin sorulması üzerine Milli Takım'la ilgili konuşan Yanal, "Oynamayan oyuncularımız var. Volkan hazırlanıyor. Çok iyi bir mesafe kat etti. Konsantre oldu. Lucescu'nun sorduğu oyunculardan biri. Genç oyuncularımız var. Yerli oyuncularımız var. Karakter ve performans olarak hazırız. Milli takım zor bir süreç geçiriyor. İnşallah Rusya'ya gideriz. Bizler de milli takım için oyuncuları hazırlanıyoruz. Okay ya da görev aldığında yerli oyunculara performans verecek diğer oyuncular da milli takım için aday oyunculardır. Mustafa Akbaş'ın performansı da birçok şeye göz kırpacak. Bu hareketlilik de bizim performansımızı üst seviyede tutacaktır." diye konuştu.