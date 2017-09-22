Ersun Yanal: "Lucescu, Volkan'ı sordu"
Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Ersun Yanal, Mircea Lucescu'nun Volkan Şen'İn son durumu hakkında kendisinden bilgi aldığını söyledi.
"Lucescu Volkan Şen'i sordu"
Karşılaşmayı izlemek için Trabzon'a gelen Mircea Lucescu ile yaptıkları görüşmenin sorulması üzerine Milli Takım'la ilgili konuşan Yanal, "Oynamayan oyuncularımız var. Volkan hazırlanıyor. Çok iyi bir mesafe kat etti. Konsantre oldu. Lucescu'nun sorduğu oyunculardan biri. Genç oyuncularımız var. Yerli oyuncularımız var. Karakter ve performans olarak hazırız. Milli takım zor bir süreç geçiriyor. İnşallah Rusya'ya gideriz. Bizler de milli takım için oyuncuları hazırlanıyoruz. Okay ya da görev aldığında yerli oyunculara performans verecek diğer oyuncular da milli takım için aday oyunculardır. Mustafa Akbaş'ın performansı da birçok şeye göz kırpacak. Bu hareketlilik de bizim performansımızı üst seviyede tutacaktır." diye konuştu.
- 22 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 19:46
-
Fenerbahçe ve Beşiktaş 345. randevuda
Toplam 8
Yorum
VALBUENA' ya YARIN ADIM ATTIRMAZLAR NEFES ALDIRMAZLAR O KİMİNLE DANS ETTİĞİNİ GEÇEN SENE GÖRDÜ.
-
Kocaman-Güneş: 4-1
Toplam 10
Yorum
Mr. Black FB'nin yenmesi Aykut'a ancak süre kazandırır. Birçok FB'li dostum takımlarının yenilmesini ve taraftarın isyanını bekliyor.Değişim isteniyor
-
Futbolculardan taraftara 'destek' çağrısı
Toplam 1
Yorum
FENERBAHÇEM merak etmeyin o satd dolucak biletler tükeniyor zaten siz bu maçı kazanın o stad boş olmaz bundan sonra taKIM KENDİNE GELDİ ANLADIK BOL ŞANS
Ersun Yanal: "Lucescu, Volkan'ı sordu" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.