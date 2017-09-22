"Devre arasında uyarmama rağmen..."
Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, 4-3 kaybedilen Aytemiz Alanyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.
İşte Ersun Yanal'ın açıklamaları...
UZUN SÜRE DAHA BÖYLE BİR MAÇ YAŞANMAZ
Uzun süre daha böyle bir maçın yaşanması zor. ilk yarının sonuna kadarki bölümde 6 golün olabileceği, rahat pozisyona giren takım vardı. İlk yarının son dakikasında yediği gol sonrası ikinci yarının başında direkten dönen topumuzdan sonra bir anda farklı kimlikle, koordinasyonu kalmayıp rakibe teslim olan bir görüntü vardı. Ben de bu türlü sonuçları ilk defa yaşıyorum çok deneyimli sayılmam.
DEVRE ARASINDA UYARDIM
Oyunu tutabilecek tecrübeli oyuncularımızın ilginç bir an yaşadıklarını düşünüyorum. Reaksiyon veriş şekilleri, oyundan kopma, uzaklaşma... Devre arasında 'futbol çok ciddi bir oyun, cezayı keserler' dememize, uyarmamıza rağmen... Hepimizin kariyeri açısından ders çıkarılması gereken bir maç.
ÇOK AZ KOŞTUK
Çok ilginç bir şey daha var. Çok az koştuk bu maçta. Başakşehir karşısında 116 km koşan takım bu maçta 100 km koştuk. Rakip 96 km koştu. Bugünkü sonuç bizim gibi bir kadronun kalitesine yakışmadı.
ESTEBAN FENALAŞTI
Esteban devre arasında başının döndüğünü fenalaştığınu ve devam edmeyeceğini söyledi. Biz de tabi kenara aldık.
İSTİFA TEZAHÜRATLARI...
Taraftarların istifa tezahüratlarının sorulması üzerine tecrübeli teknik adam, "Futbol içinde seyirci konusunu burada çok konuşmamak gerekiyor. Önemli olan bizim takım ve takımdaki oyuncularla yapacağımız iletişim. Buradan ne seyirciye, ne yöneticiye ilişkin bir şey söylemeyi doğru bulmuyorum. Önemli olan bizim takımla neler konuşacağımız." ifadelerini kullandı.
- 22 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 22:50
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Trabzon'da 'istifa' sesleri
Toplam 9
Yorum
Alemin kralı Abdou Razack Traoré nin bedduası.Oda futbolcu Konyasporlu ama Trabzonda ayağını kırdı Trabzonlu oyuncular bilerek.
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Trabzon'da 'istifa' sesleri
Toplam 9
Yorum
Hasan Taraftar donuna kadar haklı.
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Trabzon'da 'istifa' sesleri
Toplam 9
Yorum
Powerlaz Varsa azicik gururu hatasini Kabul edip Bugün trabzonu terkeder!
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