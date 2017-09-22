 Artık iyice güçlendik – Fotomaç – 22 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Eylül 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Artık iyice güçlendik

    Artık iyice güçlendik
    Kaptan , bu sezon zirvede yer almak istediklerini söyledi. Tecrübeli eldiven, "Başakşehir maçında şanssızlık yaşadık. Artık kayıp istemiyoruz. Yeni arkadaşlarımızla takım iyice güçlendi. Bu nedenle her maça kazanmak için çıkacağız" ifadesini kullandı.
    1. 22 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:32
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Artık iyice güçlendik haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.