Sosa'dan mesaj var
Bordo-mavili forma altında çıktığı iki maçta takımın önemli silahı olacağını gözler önüne seren Arjantinli 10 numara, gerçek Sosa'nın çok yakında huzurda olacağını dile getirdi. Son iki karşılaşmada futbol olarak tam kapasitesini ortaya koyamadığını vurgulayan 32 yaşındaki yıldız, "Bundan daha iyisini ortaya koyabileceğimin farkındayım. Çok kısa zamanda Sosa'nın neler yapabileceğine herkes tanıklık edecek. Bekleyin görün" dedi. Zirve ile aralarında bulunan 5 puanın çok da önemli olmadığını söyleyen tangocu, "Ligin henüz başı ve bu yolda herkesin kayıpları olacaktır. Biz kendi işimizi iyi yaptığımız sürece zirve ile her zaman adımız anılır. Yeter ki var olan gücü ortaya çıkaralım, gerisi kolay. Takımın kapasitesi de iyi" diye konuştu. Trabzonspor'a gelmekte çok doğru bir karar verdiğini de belirten Sosa, "Beni burada herkes çok iyi karşıladı. Bu sevgiye layık olacağım" sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.
- 21 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:08
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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''Görüşmeler olumlu sonuçlandı''
Toplam 5
Yorum
xcvbn zidanın tek bacağı bir lige bedel yahu...
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''Doğru bir karar verdim''
Toplam 2
Yorum
ERCAN BENCE EN AZ 30 MİLYON ALINMALI YOKSA VERİLMEMELİ ÇÜNKÜ YABANCI SINIRLAMASI GELECEK VE CENK GİBİ FORVET BULMAK ÇOK ZOR.
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Revizyon kapıda
Toplam 6
Yorum
ATMACA60 KALECİ HAYATININ MAÇINI OYNAMIŞTI.
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