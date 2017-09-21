 Onur’u asla aratmam – Fotomaç – 21 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Eylül 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Onur’u asla aratmam

    Onur’u asla aratmam
    Başakşehir maçının ardından yarınki Alanya sınavında da kaleyi koruması beklenen Esteban, kendisine güvenilmesi gerektiğini söyledi. 28 yaşındaki Kosta Rikalı eldiven, "Onur iyi bir kaleci ama onu aratmayacağım. Başakşehir yenilgisini Alanya galibiyeti ile telafi edeceğiz. Buna inanıyorum" dedi.
    1. 21 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:27
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Onur’u asla aratmam haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.