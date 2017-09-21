Onur’u asla aratmam
Başakşehir maçının ardından yarınki Alanya sınavında da kaleyi koruması beklenen Esteban, kendisine güvenilmesi gerektiğini söyledi. 28 yaşındaki Kosta Rikalı eldiven, "Onur iyi bir kaleci ama onu aratmayacağım. Başakşehir yenilgisini Alanya galibiyeti ile telafi edeceğiz. Buna inanıyorum" dedi.
- 21 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:27
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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''Görüşmeler olumlu sonuçlandı''
Toplam 5
Yorum
xcvbn zidanın tek bacağı bir lige bedel yahu...
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''Doğru bir karar verdim''
Toplam 2
Yorum
ERCAN BENCE EN AZ 30 MİLYON ALINMALI YOKSA VERİLMEMELİ ÇÜNKÜ YABANCI SINIRLAMASI GELECEK VE CENK GİBİ FORVET BULMAK ÇOK ZOR.
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Revizyon kapıda
Toplam 6
Yorum
ATMACA60 KALECİ HAYATININ MAÇINI OYNAMIŞTI.
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