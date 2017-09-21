Onur’u asla aratmam

Başakşehir maçının ardından yarınki Alanya sınavında da kaleyi koruması beklenen Esteban, kendisine güvenilmesi gerektiğini söyledi. 28 yaşındaki Kosta Rikalı eldiven, "Onur iyi bir kaleci ama onu aratmayacağım. Başakşehir yenilgisini Alanya galibiyeti ile telafi edeceğiz. Buna inanıyorum" dedi.