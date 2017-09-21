Ömür, Mbappe'yi solladı

İtalyan Tuttusport tarafından her yıl düzenlenen ve Avrupa'da forma giyen 21 yaş altı oyuncuların değerlendirildiği 'Golden Boy-Altın Çocuk' ödülüne 3 Türk futbolcu aday gösterildi.Trabzonspor'dan Abdülkadir Ömür, Villarreal'dan Enes Ünal ve Celta Vigo'dan Emre Mor, 100 kişilik listede yer aldı. Bordo-mavili taraftarların oylarıyla Abdülkadir dün akşam saatlerinde, PSG'nin bonservisine 180 milyon euro ödediği Mpabbe'nin önünde yer aldı. 2003 yılından bu yana dağıtılan ödülü kanacak isim gazetelecilerin oluşturduğu 30 kişilik bir grup tarafından belirleniyor.



YUSUF YAZICI GURURU

BU arada bordo-mavili takımın 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Yusuf Yazıcı ile ilgili de gururlandıran bir haber geldi. Whoscored sitesi, Avrupa'daki U21 oyuncular arasında Yazıcı'yı 6. sırada gösterdi. Enes Ünal da 15. sırada yer alıyor. Dünyaca ünlü Whoscored, tüm futbolcuların ayrıntılı istatistiklerini tutuyor.