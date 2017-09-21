Olcay şova devam ediyor
Geçen sezon 17 maçta 1 gol, 7 asist ile takımına katkı sağlayan Olcay, bu dönem de coştu. 30 yaşındaki sağ kanat 5 haftada 2 gol ve 2 asistlik performansıyla dikkat çekti. Olcay, "Daha iyi olacağım" dedi.
- 21 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:28
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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''Görüşmeler olumlu sonuçlandı''
Toplam 5
Yorum
xcvbn zidanın tek bacağı bir lige bedel yahu...
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''Doğru bir karar verdim''
Toplam 2
Yorum
ERCAN BENCE EN AZ 30 MİLYON ALINMALI YOKSA VERİLMEMELİ ÇÜNKÜ YABANCI SINIRLAMASI GELECEK VE CENK GİBİ FORVET BULMAK ÇOK ZOR.
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Revizyon kapıda
Toplam 6
Yorum
ATMACA60 KALECİ HAYATININ MAÇINI OYNAMIŞTI.
Olcay şova devam ediyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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