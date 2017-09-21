Olcay şova devam ediyor

Geçen sezon 17 maçta 1 gol, 7 asist ile takımına katkı sağlayan Olcay, bu dönem de coştu. 30 yaşındaki sağ kanat 5 haftada 2 gol ve 2 asistlik performansıyla dikkat çekti. Olcay, "Daha iyi olacağım" dedi.