 Olcay şova devam ediyor – Fotomaç – 21 Eylül 2017
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    21 Eylül 2017, Perşembe
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    Olcay şova devam ediyor

    Olcay şova devam ediyor
    Geçen sezon 17 maçta 1 gol, 7 asist ile takımına katkı sağlayan Olcay, bu dönem de coştu. 30 yaşındaki sağ kanat 5 haftada 2 gol ve 2 asistlik performansıyla dikkat çekti. Olcay, "Daha iyi olacağım" dedi.
    1. 21 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:28
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