 Kucka formasını kaptırabilir – Fotomaç – 21 Eylül 2017
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HEPSİ
    21 Eylül 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    formasını kaptırabilir

    Kucka formasını kaptırabilir
    Milan'dan 5 milyon euro'ya transfer edilen 'nın Başakşehir maçındaki performansı eleştirilmişti. Slovak orta saha ne hücumda ne de savunmada etkisizdi. Alanya maçında Onazi'nin Kucka'nın yerine oynayabileceği belirtiliyor.
    1. 21 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:29
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