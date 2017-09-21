Kucka formasını kaptırabilir
Milan'dan 5 milyon euro'ya transfer edilen Kucka'nın Başakşehir maçındaki performansı eleştirilmişti. Slovak orta saha ne hücumda ne de savunmada etkisizdi. Alanya maçında Onazi'nin Kucka'nın yerine oynayabileceği belirtiliyor.
- 21 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:29
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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''Görüşmeler olumlu sonuçlandı''
Toplam 5
Yorum
xcvbn zidanın tek bacağı bir lige bedel yahu...
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''Doğru bir karar verdim''
Toplam 2
Yorum
ERCAN BENCE EN AZ 30 MİLYON ALINMALI YOKSA VERİLMEMELİ ÇÜNKÜ YABANCI SINIRLAMASI GELECEK VE CENK GİBİ FORVET BULMAK ÇOK ZOR.
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Revizyon kapıda
Toplam 6
Yorum
ATMACA60 KALECİ HAYATININ MAÇINI OYNAMIŞTI.
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