 Keyifleri kaçtı – Fotomaç – 21 Eylül 2017
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    21 Eylül 2017, Perşembe
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    Keyifleri kaçtı

    Keyifleri kaçtı

    Yeteri kadar forma şansı bulamayan forvet Rodallega ile sol kanat üzgün... Kolombiyalı golcü geride kalan 5 maçın 3'ünde görev alırken, 2 kez fileleri sarstı. İlk üç haftada Ersun Yanal'ın gözdelerinden olan 21 yaşındaki yıldız ise 3 maçta 2 kez 11'de sahaya çıkarken toplam 129 dakika görev yaptı. Bongonda son 2 hafta oynamadı.

    1. 21 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:22
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