Keyifleri kaçtı

Yeteri kadar forma şansı bulamayan forvet Rodallega ile sol kanat Bongonda üzgün... Kolombiyalı golcü geride kalan 5 maçın 3'ünde görev alırken, 2 kez fileleri sarstı. İlk üç haftada Ersun Yanal'ın gözdelerinden olan 21 yaşındaki yıldız ise 3 maçta 2 kez 11'de sahaya çıkarken toplam 129 dakika görev yaptı. Bongonda son 2 hafta oynamadı.