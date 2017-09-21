Keyifleri kaçtı
Yeteri kadar forma şansı bulamayan forvet Rodallega ile sol kanat Bongonda üzgün... Kolombiyalı golcü geride kalan 5 maçın 3'ünde görev alırken, 2 kez fileleri sarstı. İlk üç haftada Ersun Yanal'ın gözdelerinden olan 21 yaşındaki yıldız ise 3 maçta 2 kez 11'de sahaya çıkarken toplam 129 dakika görev yaptı. Bongonda son 2 hafta oynamadı.
- 21 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:22
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''Görüşmeler olumlu sonuçlandı''
Toplam 5
Yorum
xcvbn zidanın tek bacağı bir lige bedel yahu...
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''Doğru bir karar verdim''
Toplam 2
Yorum
ERCAN BENCE EN AZ 30 MİLYON ALINMALI YOKSA VERİLMEMELİ ÇÜNKÜ YABANCI SINIRLAMASI GELECEK VE CENK GİBİ FORVET BULMAK ÇOK ZOR.
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Revizyon kapıda
Toplam 6
Yorum
ATMACA60 KALECİ HAYATININ MAÇINI OYNAMIŞTI.
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