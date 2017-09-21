''İçimde bir yaradır''

Trabzonspor Kulübü Eski Başkanı Sadri Şener, Radyospor'da yayınlanan Spor Kazanı programında soruları yanıtladı. Şener'in yaptığı açıklamalar şu şekilde:



"YANAL TAKIMI TOPARLAYACAKTIR"

Sabırlı olmak lazım. Ersun hoca takımı toparlayacaktır. Fenerbahçe ve Başakşehir maçlarını ucundan kaçırdı. Daha çok şey değişir diye düşünüyorum. Şampiyonluk dışında başka bir şey olamaz. Halk bunu istemiyor. Burada seçilen tüm yöneticilerin bunu düşünmesi lazım. Muharrem Bey bunun yatırımını yaptı. 50.yıl olması sebebiyle TFF 6 puan fazladan vermiyor. Her yıl önemli. Tabi bu yıl şampiyonluk gelirse mutlu oluruz. Trabzonspor camiasına mesajım, sabırlı olmalarıdır.



Belli bir borçlanma olduğu doğru. Ama borçlanma olmadan kulüpleri yönetmek zor. Altyapıdan oyuncu gelsin diyorlar… Mesela ; Gençlerbirliği gibi olsaydı beklenirdi. Böyle projeleri de yapmak lazım. Pahalı oyuncu aldığın zaman şampiyon olursan o paraları ödersin. Onu yapamazsan eksiye düşmeye başlıyorsun. Başakşehir de onu yapabilir.



ŞENER'DEN ABDÜLKADİR VE YUSUF YORUMU

Abdülkadir ve Yusuf için çok yetenekli dediler, hakikaten öyle çıktı. Bunlar genç oyuncular. Trabzonspor'un önemli oyuncuları olacak. Bu belli. İnşallah herhangi bir sıkıntı olmaz. Şampiyonluğa oynayan takımların hocaları da yüksek paralar kazanıyor. Tabi ki teknik direktör de kendini riske etmek istemiyor. Bunu yapan hocalar da çok az. Abdülkadir'i oyuna soktu Ersun hoca… İnşallah devamı gelir. Şampiyonluğa oynayan takımlar genç oyuncuları hemen takıma monte edemiyor.



"ÇOK YANLIŞ BİR KURAL"

Yabancı işi çok yanlış bir şey. Lucescu Galatasaray'ı Fenerbahçe'yi ya da Beşiktaş'ı izlemeye gidiyor. Hangi oyuncuları izlemeye gidiyor bilmiyorum. Bu kural bence çok yanlış. Bir ara Türkiye Yugoslav çöplüğüydü. Şimdi de Afrika, Fransa ve Belçika'dan oyuncular doldu. Oynamayan hangi yabancı futbolcunun faydası olacak bilmiyorum. Bir limit koyarsın olur. Fakat Türk oyuncu şart. İstediğin kadar transfer yap, yerli oyuncu oynatman şart. Milli Takımı kim besleyecek? Ama birden bunu yapamazsın. Her sene biraz düşürerek olabilir.



"BURAK YILMAZ İÇİMDE BİR YARADIR"

Burak Yılmaz benim zamanımda gitti. Gitmemeliydi. Burak Yılmaz'a çok kırgınım. Matematikte sınırsız diye bir şey vardı. Onun gibi. Para yüzünden olduğu için çok kızgınım. Burak'ın menajerinin Trabzonspor'u kandırması… Burak Yılmaz'ın performansı iyi ama alkışlamam. Burak, içimde kalan bir yara, bir çizik. Özel hayatta da böyledir. Kendisiyle hiç karşılaşmadım. Para ihtiyacımız vardı, İstanbul'da yaşamayı seviyorduk başkanım derse o zaman affederim. Selçuk İnan'ın Galatasaray'daki durumuyla hiç ilgilenmiyorum.