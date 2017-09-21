 Gerçek Sosa yakında! – Fotomaç – 21 Eylül 2017
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    21 Eylül 2017, Perşembe
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    Gerçek Sosa yakında!

    Gerçek Sosa yakında!

    Bordo-mavili forma altında çıktığı iki maçta takımın önemli silahı olacağını gözler önüne seren Arjantinli 10 numara, gerçek Sosa'nın çok yakında huzurda olacağını dile getirdi.

    Son iki karşılaşmada futbol olarak tam kapasitesini ortaya koyamadığını vurgulayan 32 yaşındaki yıldız, "Bundan daha iyisini ortaya koyabileceğimin farkındayım. Çok kısa zamanda Sosa'nın neler yapabileceğine herkes tanıklık edecek. Bekleyin görün" dedi. Zirve ile aralarında bulunan 5 puanın çok da önemli olmadığını söyleyen tangocu, "Ligin henüz başı ve bu yolda herkesin kayıpları olacaktır. Biz kendi işimizi iyi yaptığımız sürece zirve ile her zaman adımız anılır. Yeter ki var olan gücü ortaya çıkaralım, gerisi kolay. Takımın kapasitesi de iyi" diye konuştu. 'a gelmekte çok doğru bir karar verdiğini de belirten Sosa, "Beni burada herkes çok iyi karşıladı. Bu sevgiye layık olacağım" sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.
    1. 21 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 06:52
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