Gerçek Sosa yakında!
Bordo-mavili forma altında çıktığı iki maçta takımın önemli silahı olacağını gözler önüne seren Arjantinli 10 numara, gerçek Sosa'nın çok yakında huzurda olacağını dile getirdi.
- 21 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 06:52
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Alex'ten duygusal paylaşım: Bilseydim...
Toplam 10
Yorum
Galatasaraylı bu Adama hak ettıyı saygıyı ;ne yonetım nede Tarafdar verdı heykelını tarafdar attıgı gollerıde yonetım yıkdı ! yazıklar olsun DİYORUM
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Onur’u asla aratmam
Toplam 1
Yorum
can Bence iyi kaleci. Elinden geleni yapıyor...
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Alex'ten duygusal paylaşım: Bilseydim...
Toplam 10
Yorum
fatih soy geri dön alexs biz fenerbahçe taraftarıları seni çok özledik keşke geri dönebilsen :(
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