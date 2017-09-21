 Fırtına'da sosyal medya kararı – Fotomaç – 21 Eylül 2017
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    21 Eylül 2017, Perşembe
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    Fırtına'da sosyal medya kararı

    Fırtına'da sosyal medya kararı
    Başkan 'nın başkanlığında toplanan yönetim kurulu radikal bir karara imza attı. Karar defterine dahi geçilen ve oy birliği ile alınan bu karara göre, bundan sonra hiçbir yönetici kendi alanı dışında sosyal medya hesabından açıklama yapamayacak ve bu konuda Asbaşkan Ahmet Çubukçu'nun onayı gerekecek. Usta'nın da buna dahil olduğu ve kendisinin de açıklamalarını sosyal medyadan değil, kulüp sitesi tarafından yapacağı belirtildi. Bordo-mavili kulüpte bu yönteme geçilmesinde özellikle son Başakşehir maçının ardından bazı yöneticilerin sosyal medya üzerinden teknik heyeti eleştirmesinin etkili olduğu ifade edildi.
    1. 21 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:17
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