Fırtına'da sosyal medya kararı
Başkan Muharrem Usta'nın başkanlığında toplanan yönetim kurulu radikal bir karara imza attı. Karar defterine dahi geçilen ve oy birliği ile alınan bu karara göre, bundan sonra hiçbir yönetici kendi alanı dışında sosyal medya hesabından açıklama yapamayacak ve bu konuda Asbaşkan Ahmet Çubukçu'nun onayı gerekecek. Usta'nın da buna dahil olduğu ve kendisinin de açıklamalarını sosyal medyadan değil, kulüp sitesi tarafından yapacağı belirtildi. Bordo-mavili kulüpte bu yönteme geçilmesinde özellikle son Başakşehir maçının ardından bazı yöneticilerin sosyal medya üzerinden teknik heyeti eleştirmesinin etkili olduğu ifade edildi.
- 21 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:17
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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''Görüşmeler olumlu sonuçlandı''
Toplam 5
Yorum
xcvbn zidanın tek bacağı bir lige bedel yahu...
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''Doğru bir karar verdim''
Toplam 2
Yorum
ERCAN BENCE EN AZ 30 MİLYON ALINMALI YOKSA VERİLMEMELİ ÇÜNKÜ YABANCI SINIRLAMASI GELECEK VE CENK GİBİ FORVET BULMAK ÇOK ZOR.
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Revizyon kapıda
Toplam 6
Yorum
ATMACA60 KALECİ HAYATININ MAÇINI OYNAMIŞTI.
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