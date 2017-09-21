 Dame N’Doye rekabete hazır – Fotomaç – 21 Eylül 2017
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    21 Eylül 2017, Perşembe
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    Dame N’Doye rekabete hazır

    Dame N’Doye rekabete hazır
    Burak'ın takıma katılması ve Rodallega'nın iyi performansı sonrasında 3. forvet konumuna düşen Dame N'Doye, formayı geri alabilmek için çalışmalarına devam ediyor. 32 yaşındaki Senegalli, bu rekabetin takıma yarayacağını düşünürken Ersun Yanal da N'Doye'a sürekli hazır olması gerektiğini söylüyor.
    1. 21 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:28
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