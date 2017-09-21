Dame N’Doye rekabete hazır

Burak'ın takıma katılması ve Rodallega'nın iyi performansı sonrasında 3. forvet konumuna düşen Dame N'Doye, formayı geri alabilmek için çalışmalarına devam ediyor. 32 yaşındaki Senegalli, bu rekabetin takıma yarayacağını düşünürken Ersun Yanal da N'Doye'a sürekli hazır olması gerektiğini söylüyor.