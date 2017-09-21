Dame N’Doye rekabete hazır
Burak'ın takıma katılması ve Rodallega'nın iyi performansı sonrasında 3. forvet konumuna düşen Dame N'Doye, formayı geri alabilmek için çalışmalarına devam ediyor. 32 yaşındaki Senegalli, bu rekabetin takıma yarayacağını düşünürken Ersun Yanal da N'Doye'a sürekli hazır olması gerektiğini söylüyor.
- 21 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:28
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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''Görüşmeler olumlu sonuçlandı''
Toplam 5
Yorum
xcvbn zidanın tek bacağı bir lige bedel yahu...
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''Doğru bir karar verdim''
Toplam 2
Yorum
ERCAN BENCE EN AZ 30 MİLYON ALINMALI YOKSA VERİLMEMELİ ÇÜNKÜ YABANCI SINIRLAMASI GELECEK VE CENK GİBİ FORVET BULMAK ÇOK ZOR.
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Revizyon kapıda
Toplam 6
Yorum
ATMACA60 KALECİ HAYATININ MAÇINI OYNAMIŞTI.
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