Bu işin şakası yok
Ligin 5. haftasında Başakşehir ile 2-2 berabere kalarak zirve yarışının 5 puan gerisine düşen Trabzonspor'da yarın oynanacak Alanyaspor maçı başta yönetim olmak üzere hem teknik heyet hem de futbolcular için büyük önem taşıyor. Karadeniz ekibinin şampiyonluk yarışının dışına çıkmamak için bu maçı mutlaka kazanması gerekiyor. Aksi bir sonuç ise yönetim ve teknik heyetin tüm kredisini tüketecek. Bu durumun farkında olan bordo-mavili takımda teknik direktör Ersun Yanal, oyuncularını şimdiden uyarmaya başladı.
AMAN DİKKAT!
Deneyimli hoca, "Artık mazeret yok. Dikkatli olmak zorundayız. Hele ki sahamızda kayıp yaşamamalıyız. Yukarıyla farkı kapatmalıyız. Farkın daha da açılmasına tahammül edemeyiz" ifadelerini kullandı. Kritik maç öncesi işi sıkı tutan Yanal, "Bu işin şakası yok. Zirve yarışından asla kopmamalıyız" sözleriyle talebelerinin dikkatini çekti.
ERSUN Yanal, bu takımın şampiyonluğa ulaşacağını söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Bu takım 4 büyükler içinde hep olmak zorunda. Bizim handikabımız 2011 yılından sonra o kadro geçişlerini çok doğru yapamadık ya da aksaklıklar oluştu. Tekrar toparlanıp, o aksaklıkların giderilip, takımın düzgün zemine oturması gerekiyor. Bence temelleri attık, birkaç rötuşla sorun kalmayacaktır. Bu takımın istenilen şampiyonluğa ulaşacağı, bu yolculuğun kovalanması gerektiğinin bilinmesi gerek."
AMAN DİKKAT!
Deneyimli hoca, "Artık mazeret yok. Dikkatli olmak zorundayız. Hele ki sahamızda kayıp yaşamamalıyız. Yukarıyla farkı kapatmalıyız. Farkın daha da açılmasına tahammül edemeyiz" ifadelerini kullandı. Kritik maç öncesi işi sıkı tutan Yanal, "Bu işin şakası yok. Zirve yarışından asla kopmamalıyız" sözleriyle talebelerinin dikkatini çekti.
ERSUN Yanal, bu takımın şampiyonluğa ulaşacağını söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Bu takım 4 büyükler içinde hep olmak zorunda. Bizim handikabımız 2011 yılından sonra o kadro geçişlerini çok doğru yapamadık ya da aksaklıklar oluştu. Tekrar toparlanıp, o aksaklıkların giderilip, takımın düzgün zemine oturması gerekiyor. Bence temelleri attık, birkaç rötuşla sorun kalmayacaktır. Bu takımın istenilen şampiyonluğa ulaşacağı, bu yolculuğun kovalanması gerektiğinin bilinmesi gerek."
- 21 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:22
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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''Görüşmeler olumlu sonuçlandı''
Toplam 5
Yorum
xcvbn zidanın tek bacağı bir lige bedel yahu...
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''Doğru bir karar verdim''
Toplam 2
Yorum
ERCAN BENCE EN AZ 30 MİLYON ALINMALI YOKSA VERİLMEMELİ ÇÜNKÜ YABANCI SINIRLAMASI GELECEK VE CENK GİBİ FORVET BULMAK ÇOK ZOR.
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Revizyon kapıda
Toplam 6
Yorum
ATMACA60 KALECİ HAYATININ MAÇINI OYNAMIŞTI.
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