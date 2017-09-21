 Bu işin şakası yok – Fotomaç – 21 Eylül 2017
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    21 Eylül 2017, Perşembe
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    Bu işin şakası yok

    Bu işin şakası yok
    Ligin 5. haftasında Başakşehir ile 2-2 berabere kalarak zirve yarışının 5 puan gerisine düşen 'da yarın oynanacak Alanyaspor maçı başta yönetim olmak üzere hem teknik heyet hem de futbolcular için büyük önem taşıyor. Karadeniz ekibinin şampiyonluk yarışının dışına çıkmamak için bu maçı mutlaka kazanması gerekiyor. Aksi bir sonuç ise yönetim ve teknik heyetin tüm kredisini tüketecek. Bu durumun farkında olan bordo-mavili takımda teknik direktör , oyuncularını şimdiden uyarmaya başladı.

    AMAN DİKKAT!
    Deneyimli hoca, "Artık mazeret yok. Dikkatli olmak zorundayız. Hele ki sahamızda kayıp yaşamamalıyız. Yukarıyla farkı kapatmalıyız. Farkın daha da açılmasına tahammül edemeyiz" ifadelerini kullandı. Kritik maç öncesi işi sıkı tutan Yanal, "Bu işin şakası yok. Zirve yarışından asla kopmamalıyız" sözleriyle talebelerinin dikkatini çekti.

    ERSUN Yanal, bu takımın şampiyonluğa ulaşacağını söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Bu takım 4 büyükler içinde hep olmak zorunda. Bizim handikabımız 2011 yılından sonra o kadro geçişlerini çok doğru yapamadık ya da aksaklıklar oluştu. Tekrar toparlanıp, o aksaklıkların giderilip, takımın düzgün zemine oturması gerekiyor. Bence temelleri attık, birkaç rötuşla sorun kalmayacaktır. Bu takımın istenilen şampiyonluğa ulaşacağı, bu yolculuğun kovalanması gerektiğinin bilinmesi gerek."
    1. 21 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:22
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