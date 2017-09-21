Başkan Usta FOTOMAÇ'a konuştu
Teknik direktör Ersun Yanal ile yolların ayrılacağı iddiaları için Usta, “Böyle bir gündemimiz hiç olmadı. Çünkü biz gelirken ‘istikrar’ dedik ve bu sözümüzün arkasındayız” diye konuştu
Trabzonspor'da Medipol Başakşehir ile oynanan maçın ardından başta yerel medya olmak üzere birçok kesim tarafından sert bir şekilde eleştirilen teknik direktör Ersun Yanal'a yönetim kurulu sahip çıktı. Ancak buna rağmen bazı sitelerde ve özellikle de sosyal medyada Ersun Yanal ile yolların ayrılacağı ve yerine başka bir teknik direktör getirileceği yönündeki iddiaların artması üzerine Başkan Muharrem Usta, FOTOMAÇ Gazetesi'ne açıklama yaptı. Başkan Usta, göreve gelirken ilk vurguladıkları şeylerin başında istikrar geldiğini belirterek, "Bu düşüncemizden hiçbir zaman geri adım atmadık, atmayacağız da. Bizim teknik direktör değiştirmek gibi gündemimiz hiç olmadı ve olmayacak. Çünkü biz gelirken 'istikrar' dedik ve şu anda bu sözümüzün arkasındayız. Bugüne kadar en ufak puan kaybı veya başarısızlıkta hemen teknik adam değişikliğine gidildiği için her şey sil baştan yapılmak zorunda kaldı. Biz bunu yapmayacağız" dedi.
TAŞLAR YERİNE OTURDU
Usta , ligin henüz yeni başladığını ve şu an için herhangi bir kopmanın olmadığını da belirterek, "Bakıldığında bizim ilk 10 hafta itibariyle çok kritik maçlarımız var ve koyduğumuz hedefler doğrultusunda ilerliyoruz. Sezona başlarken her maçı ayrı olarak düşünme kararı almıştık. Başakşehir karşılaşmasını belki kazanabilirdik ama bunu telafi edeceğiz. Kadromuzda taşların yerine oturduğunu rahatlıkla söyleyebilirim" diye konuştu.
Yunus Emre SEL
TAŞLAR YERİNE OTURDU
Usta , ligin henüz yeni başladığını ve şu an için herhangi bir kopmanın olmadığını da belirterek, "Bakıldığında bizim ilk 10 hafta itibariyle çok kritik maçlarımız var ve koyduğumuz hedefler doğrultusunda ilerliyoruz. Sezona başlarken her maçı ayrı olarak düşünme kararı almıştık. Başakşehir karşılaşmasını belki kazanabilirdik ama bunu telafi edeceğiz. Kadromuzda taşların yerine oturduğunu rahatlıkla söyleyebilirim" diye konuştu.
Yunus Emre SEL
- 21 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:14
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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''Görüşmeler olumlu sonuçlandı''
Toplam 5
Yorum
xcvbn zidanın tek bacağı bir lige bedel yahu...
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''Doğru bir karar verdim''
Toplam 2
Yorum
ERCAN BENCE EN AZ 30 MİLYON ALINMALI YOKSA VERİLMEMELİ ÇÜNKÜ YABANCI SINIRLAMASI GELECEK VE CENK GİBİ FORVET BULMAK ÇOK ZOR.
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Revizyon kapıda
Toplam 6
Yorum
ATMACA60 KALECİ HAYATININ MAÇINI OYNAMIŞTI.
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