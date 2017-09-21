Başkan Usta FOTOMAÇ'a konuştu

'da Medipol Başakşehir ile oynanan maçın ardından başta yerel medya olmak üzere birçok kesim tarafındanteknik direktör'a yönetim kurulu sahip çıktı. Ancak buna rağmen bazı sitelerde ve özellikle de sosyal medyadave yerine başka bir teknik direktör getirileceği yönündeki iddiaların artması üzerine Başkan'ne açıklama yaptı. Başkan Usta, göreve gelirken ilk vurguladıkları şeylerin başında istikrar geldiğini belirterek, "Bu düşüncemizden hiçbir zaman, atmayacağız da. Bizim teknik direktör değiştirmek gibi gündemimiz hiç olmadı ve olmayacak. Çünkü biz gelirken 'istikrar' dedik ve şu anda bu sözümüzün arkasındayız. Bugüne kadarveya başarısızlıkta hemen teknik adam değişikliğine gidildiği içinzorunda kaldı. Biz bunu yapmayacağız" dedi.ligin henüz yeni başladığını ve şu an için herhangi bir kopmanın olmadığını da belirterek,ve koyduğumuz hedefler doğrultusunda ilerliyoruz. Sezona başlarken her maçı ayrı olarak düşünme kararı almıştık.karşılaşmasını belki kazanabilirdik ama bunu telafi edeceğiz. Kadromuzda taşların yerine oturduğunu rahatlıkla söyleyebilirim" diye konuştu.