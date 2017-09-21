"Artık mazeret yok"
Ligin 5. haftasında Başakşehir ile 2-2 berabere kalarak zirve yarışının 5 puan gerisine düşen Trabzonspor'da yarın oynanacak Alanyaspor maçı başta yönetim olmak üzere hem teknik heyet hem de futbolcular için büyük önem taşıyor.
AMAN DİKKAT!
Deneyimli hoca, "Artık mazeret yok. Dikkatli olmak zorundayız. Hele ki sahamızda kayıp yaşamamalıyız. Yukarıyla farkı kapatmalıyız. Farkın daha da açılmasına tahammül edemeyiz" ifadelerini kullandı. Kritik maç öncesi işi sıkı tutan Yanal, "Bu işin şakası yok. Zirve yarışından asla kopmamalıyız" sözleriyle talebelerinin dikkatini çekti.
Ersun Yanal, bu takımın şampiyonluğa ulaşacağını söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Bu takım 4 büyükler içinde hep olmak zorunda. Bizim handikabımız 2011 yılından sonra o kadro geçişlerini çok doğru yapamadık ya da aksaklıklar oluştu. Tekrar toparlanıp, o aksaklıkların giderilip, takımın düzgün zemine oturması gerekiyor. Bence temelleri attık, birkaç rötuşla sorun kalmayacaktır. Bu takımın istenilen şampiyonluğa ulaşacağı, bu yolculuğun kovalanması gerektiğinin bilinmesi gerek."
- 21 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 06:54
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Alex'ten duygusal paylaşım: Bilseydim...
Toplam 10
Yorum
Galatasaraylı bu Adama hak ettıyı saygıyı ;ne yonetım nede Tarafdar verdı heykelını tarafdar attıgı gollerıde yonetım yıkdı ! yazıklar olsun DİYORUM
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Onur’u asla aratmam
Toplam 1
Yorum
can Bence iyi kaleci. Elinden geleni yapıyor...
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Alex'ten duygusal paylaşım: Bilseydim...
Toplam 10
Yorum
fatih soy geri dön alexs biz fenerbahçe taraftarıları seni çok özledik keşke geri dönebilsen :(
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