 Aidat uyarısı – Fotomaç – 21 Eylül 2017
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    21 Eylül 2017, Perşembe
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    Aidat uyarısı

    Aidat uyarısı
    Yönetimden üyelere aidat uyarısı... Resmi siteden yapılan açıklama şu şekilde: "Aidat ödemeleri 02 Ekim 2017 Pazartesi bitecek. 2 yılını doldurmuş üyelerimiz 2 Ekim'e kadar aidatını yatırdığı takdirde 20 Kasım-20 Aralık tarihleri arasındaki olağan genel kurulumuza katılma hakkı elde edecek. Ödemeler tesislerde ya da online olarak yapılabilir."
    1. 21 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:27
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