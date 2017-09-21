Yönetimden üyelere aidat uyarısı... Resmi siteden yapılan açıklama şu şekilde: "Aidat ödemeleri 02 Ekim 2017 Pazartesi bitecek. 2 yılını doldurmuş üyelerimiz 2 Ekim'e kadar aidatını yatırdığı takdirde 20 Kasım-20 Aralık tarihleri arasındaki olağan genel kurulumuza katılma hakkı elde edecek. Ödemeler tesislerde ya da online olarak yapılabilir."