Aidat uyarısı
Yönetimden üyelere aidat uyarısı... Resmi siteden yapılan açıklama şu şekilde: "Aidat ödemeleri 02 Ekim 2017 Pazartesi bitecek. 2 yılını doldurmuş üyelerimiz 2 Ekim'e kadar aidatını yatırdığı takdirde 20 Kasım-20 Aralık tarihleri arasındaki olağan genel kurulumuza katılma hakkı elde edecek. Ödemeler tesislerde ya da online olarak yapılabilir."
- 21 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:27
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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''Görüşmeler olumlu sonuçlandı''
Toplam 5
Yorum
xcvbn zidanın tek bacağı bir lige bedel yahu...
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''Doğru bir karar verdim''
Toplam 2
Yorum
ERCAN BENCE EN AZ 30 MİLYON ALINMALI YOKSA VERİLMEMELİ ÇÜNKÜ YABANCI SINIRLAMASI GELECEK VE CENK GİBİ FORVET BULMAK ÇOK ZOR.
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Revizyon kapıda
Toplam 6
Yorum
ATMACA60 KALECİ HAYATININ MAÇINI OYNAMIŞTI.
Aidat uyarısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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