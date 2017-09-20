Usta'dan Ersun Yanal açıklaması
Bordo mavililerin Süper Lig'in 5'inci haftasında Medipol Başakşehir ile oynadığı maçın ardından teknik direktör Ersun Yanal'a yönelik yapılan eleştiriler sonrasında yönetim deneyimli teknik adama sahip çıktı.
Bugüne kadar sürekli yapılan değişimlerle her şeye sil baştan başlanıldığını ifade eden Başkan Muharrem Usta, "Göreve gelirken de hep istikrarın üzerinde durduk ve buna vurgu yaptık. Bu düşüncemizden geri adım atmayacağız. Teknik direktör değişikliği gündemimizde yok" dedi.
SOSYAL MEDYA KISITLAMASI
Bu arada Trabzonspor yönetiminin Başkan Muharrem Usta'nın da katılımıyla gerçekleştirdiği yönetim kurulu toplantısında, sosyal medya kullanımına kısıtlama getirildiği öğrenildi. Alınan karar sonrasında yöneticilerin kendi alanı dışında sosyal medya hesaplarından açıklama yapmayacağı belirtildi. Başkan Muharrem Usta'nın da bu karara dahil olacağı ve bundan sonraki süreçte açıklamalarını kulüp sitesi aracılığı ile yapacağı kaydedildi.
ABDÜLKADİR FORMAYA ISINDI
Bu arada Trabzonspor'un altyapısından yetişen ve gelecek vadeden oyuncu olarak gösterilen Abdülkadir Ömür, 2017-18 sezonunda A takımda kendine şans bulmaya başladı. 2016-17 sezonunda A takım formasıyla ligde 2 maçta 16 dakika süre alan 18 yaşındaki oyuncu, yeni sezonda ise ligde geride kalan 5 haftada 3 maçta 134 dakika sahada kaldı, 1 de asist yaptı.
- 20 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:06
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Son söz TFF'nin
Toplam 9
Yorum
dasdas1907 bunun yapılması doğru olmaz...Diğer takımlara haksızlık olur ama kabul edilmesi türk futbolu açısından gelişme sağlar
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Tosun Paşa’ya 20 milyon euro
Toplam 8
Yorum
Bilal Pamuk Haklısın Cenk 150 Milyon Euro o bile azdır sizi gidi tinerciler sizi
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Derbinin çilingiri Janssen
Toplam 18
Yorum
:D sanki porto dediğin de avrupanın en güçlü takımı avrupanın köy takımı güçlü takımlar yarı finalde belli olur oraya kadar isteyen gider zaten
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