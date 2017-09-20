Revizyon kapıda

Karadeniz ekibinin teknik direktörü Ersun Yanal, Aytemiz Alanya maçı öncesi oldukça düşünceli. Medipol Başakşehir beraberliği sonrası yoğun şekilde eleştirilen deneyimli hocanın kadroda revizyona gitmesi bekleniyor. Yanal'ın özellikle savunma ve orta alanda radikal kararlar alabileceği belirtildi.

Durica'nın ve Castillo'nun sakatlıklarının geçmesi ve oynayabilecek seviyeye gelmesiyle de takım içerisinde tatlı bir rekabet oluşurken, Durica'nın Antalyaspor maçında oynamasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu arada son haftalarda form düşüklüğü yaşayan Kucka'ya da Yanal'ın uyarıda bulunduğu öğrenildi.