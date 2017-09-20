 Revizyon kapıda – Fotomaç – 20 Eylül 2017
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    20 Eylül 2017, Çarşamba
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    Revizyon kapıda

    Revizyon kapıda

    Trabzonspor’da cuma günü oynanacak Alanyaspor maçı öncesi hafif sakatlıkları bulunan Durica ve iyileşti. Bu futbolcuların gelişi ile takım içi rekabet kızıştı

    Karadeniz ekibinin teknik direktörü Ersun Yanal, Aytemiz Alanya maçı öncesi oldukça düşünceli. Medipol Başakşehir beraberliği sonrası yoğun şekilde eleştirilen deneyimli hocanın kadroda revizyona gitmesi bekleniyor. Yanal'ın özellikle savunma ve orta alanda radikal kararlar alabileceği belirtildi.

    Durica'nın ve 'nun sakatlıklarının geçmesi ve oynayabilecek seviyeye gelmesiyle de takım içerisinde tatlı bir rekabet oluşurken, Durica'nın Antalyaspor maçında oynamasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu arada son haftalarda form düşüklüğü yaşayan Kucka'ya da Yanal'ın uyarıda bulunduğu öğrenildi.

    1. 20 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:30
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