Revizyon kapıda
Trabzonspor’da cuma günü oynanacak Alanyaspor maçı öncesi hafif sakatlıkları bulunan Durica ve Castillo iyileşti. Bu futbolcuların gelişi ile takım içi rekabet kızıştı
Karadeniz ekibinin teknik direktörü Ersun Yanal, Aytemiz Alanya maçı öncesi oldukça düşünceli. Medipol Başakşehir beraberliği sonrası yoğun şekilde eleştirilen deneyimli hocanın kadroda revizyona gitmesi bekleniyor. Yanal'ın özellikle savunma ve orta alanda radikal kararlar alabileceği belirtildi.
Durica'nın ve Castillo'nun sakatlıklarının geçmesi ve oynayabilecek seviyeye gelmesiyle de takım içerisinde tatlı bir rekabet oluşurken, Durica'nın Antalyaspor maçında oynamasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu arada son haftalarda form düşüklüğü yaşayan Kucka'ya da Yanal'ın uyarıda bulunduğu öğrenildi.
- 20 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:30
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Igor Tudor'dan şaşırtan talep
Toplam 7
Yorum
Sezon sonu görek Daha ne yaptı ki zam istiyor kimse başarısız olunca ücretimi düşürün demiyor kusura bakmasın daha üst düzey teknik adam değil
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Skrtel'den kötü haber
Toplam 2
Yorum
tarafsız Fenerliyim ama bu sene seriler bozulacak gibi aykutla bu iş olmaz hocam ne pereira gibi defans yaptırabiliyor ne de ersun gibi ofans...
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Getirdiğin yıldızların kariyeri hocanınkinden büyük olursa...
Toplam 15
Yorum
daha once yazdim bu nasri cok problem yaratcak bir adam ..zaten o yuzden kimse buyuklerden almadi
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