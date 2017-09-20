 Onur Kıvrak yine yok – Fotomaç – 20 Eylül 2017
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    20 Eylül 2017, Çarşamba
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    Onur Kıvrak yine yok

    Onur Kıvrak yine yok

    Trabzonspor, Süper Lig'in 6. haftasında oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Sakatlığı bulunan kaptan Onur ile hasta olan Uğur antrenmanda yer almadı, Burak Yılmaz ise takımdan ayrı çalıştı. Ağrıları devam eden Onur'un yine forma giyemeyeceği öğrenildi.

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    1. 20 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:11
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