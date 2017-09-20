Onur Kıvrak yine yok

Trabzonspor, Süper Lig'in 6. haftasında oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Sakatlığı bulunan kaptan Onur ile hasta olan Uğur antrenmanda yer almadı, Burak Yılmaz ise takımdan ayrı çalıştı. Ağrıları devam eden Onur'un yine forma giyemeyeceği öğrenildi.

Takvim