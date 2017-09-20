Burak demek puan demek

Fırtına, Burak Yılmaz'ın forma giydiği maçlarda yenilmiyor. Bordomavililer, bu sezon golcü futbolcunun oynamadığı Göztepe maçında sahadan 3-2 yenik ayrılmıştı. Süper Lig'in 5. haftasında Medipol Başakşehir ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor'da goller Burak'ın ayağından gelmişti. 32 yaşındaki futbolcu 5. haftada takımının kaydettiği 11 golün 5'ine imza attı. Geride kalan 5 haftada 4 maçta ilk 11'de yer alan tecrübeli forvet 288 dakika sahada kaldı. Karadeniz ekibinin elde ettiği 8 puanın 5'ine direkt katkı yapan Burak sadece G.Birliği sınavını boş geçti. ,

GOMİS'İ TAKİP EDİYOR

Fırtına'nın forveti Burak Yılmaz gol krallığı yarışının da en iddialı isimlerinden biri. 7 golü bulunan G.Saraylı Gomis'in ardından 5 gol ile ikinci sırada yer olan milli yıldız daha önce Trabzonspor ve G.Saray formalarıyla yaşadığı gol krallığı sevincini bu sezon tekrarlamak istiyor. Burak, 2011-12 sezonunda bordo- mavili takım formasıyla fileleri 33 kez sarsarak gol kralı olmuştu. Bir sonraki sezon ise G.Saray forması giyen oyuncu 24 golle bu sevinci yaşamıştı. Fırtına'da Burak Yılmaz'ın dışında Olcay Şahan ve Rodallega'nın 2, Kucka ve Onazi'nin ise 1'er golü bulunuyor.



Kral tahtını geri alacak

4 maçta 5 gol atan Burak Yılmaz, gol krallığı yarışında iddialı olacağını gösterdi. Yılmaz, yabancı oyuncuların tekeline giren gol krallığını geri almak için büyük bir mücadele içinde olacak. Süper Lig'de sırasıyla Trabzonspor (33 gol) ve G.Saray (24 gol) formaları altında gol krallığı sevinci yaşayan 32 yaşındaki forvet, 2011-12 ve 2012-13 sezonlarında iki kez üst üste gol kralı olmuştu. Burak, son 4 sezondur yabancıların gol kralı olduğu ligde tahtını geri almayı hedefliyor. Süper Lig'de son yerli gol kralı Burak olurken, onun ardından son 4 sezonda sırasıyla Sivasspor'dan Aatif 17, Bursaspor'dan Fernandao 22, Beşiktaş'tan Gomez 26 ve Alanyaspor'dan Love 23 gol ile zirveye çıkmayı başardı.

Yunus Emre SEL