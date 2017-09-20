Başkan Usta: Bize yakışmıyor

Başkan Muharrem Usta, yeni başlayan sezonda puan farkının açılmasına engel olacaklarını söyledi. İlk 5 haftada zirve ile aradaki 5 puan farkını beklemediğini kaydeden Usta, "Bize yakışan bir tablo değil elbette. Bu tabloyu düzeltmeliyiz. Önümüzde zorlu maçlar var. Yarışta olmak istiyorsak artık puan kaybetmemeliyiz. Farkın daha da açılmasına tahammül edemeyiz. Teknik heyet ve oyuncularımız da bunu farkında. İşler yoluna girecektir. Ben inanıyorum" diye konuştu.