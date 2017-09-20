Başkan Usta: Bize yakışmıyor
Başkan Muharrem Usta, yeni başlayan sezonda puan farkının açılmasına engel olacaklarını söyledi. İlk 5 haftada zirve ile aradaki 5 puan farkını beklemediğini kaydeden Usta, "Bize yakışan bir tablo değil elbette. Bu tabloyu düzeltmeliyiz. Önümüzde zorlu maçlar var. Yarışta olmak istiyorsak artık puan kaybetmemeliyiz. Farkın daha da açılmasına tahammül edemeyiz. Teknik heyet ve oyuncularımız da bunu farkında. İşler yoluna girecektir. Ben inanıyorum" diye konuştu.
- 20 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:49
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Igor Tudor'dan şaşırtan talep
Toplam 7
Yorum
Sezon sonu görek Daha ne yaptı ki zam istiyor kimse başarısız olunca ücretimi düşürün demiyor kusura bakmasın daha üst düzey teknik adam değil
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Skrtel'den kötü haber
Toplam 2
Yorum
tarafsız Fenerliyim ama bu sene seriler bozulacak gibi aykutla bu iş olmaz hocam ne pereira gibi defans yaptırabiliyor ne de ersun gibi ofans...
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Getirdiğin yıldızların kariyeri hocanınkinden büyük olursa...
Toplam 15
Yorum
daha once yazdim bu nasri cok problem yaratcak bir adam ..zaten o yuzden kimse buyuklerden almadi
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