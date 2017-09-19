Yanal: Doğru yoldayız

Süper Lig'in ilk 5 haftasında 8 puan toplayan Trabzonspor'da bazı kesimler oynanan futbolu ve skorları yeterli bulmazken, teknik direktör Ersun Yanal 'endişeye gerek yok' mesajı verdi. Tecrübeli çalıştırıcı, deplasmanda 2-2 berabere kaldıkları Medipol Başakşehir'in ligin en iyi takımlarından birisi olduğunu dile getirerek, "İki kez öne geçtik. Maçı kazanabilirdik ancak olmadı. Ben oyuncularımın mücadelesinden memnunum" diye konuştu.

YEPYENİ BİR KADRO KURDUK

Yanal, yepyeni bir kadro kurduklarını ve takımın oturması için biraz daha zamana ihtiyaçları olduğunu kaydetti. Bordo-mavili hoca, "Yeni gelen oyuncularımız ve takıma katkılarıyla gelişen bir takımız. Genç ve deneyimli oyuncuların birbirine karıştığı farklı bir kadromuz var. İlerleyen haftalarda oyunumuz çok daha fazla gelişecektir. Oyuncular zamanla birbirlerine alışıp, tanıdıkça ve uyumumuz arttıkça çok daha iyi olacağız" dedi.

'YERİNDE DEĞİŞİKLİK İLE KAZANABİLİRDİK'

Ersun Yanal'ın geç oyuncu değiştirmesine yönetimden de eleştiri geldi. Mali işler koordinatörü Emre Aksoy, twitter'dan, "Geçen hafta doğru değişikliklerle kazandığımız maçı, bu hafta da doğru değişikliklerle kazanabilirdik. Olmadı. Çok önemli 2 puan bıraktık" dedi. Yanal bu konuda, "Bazen 45'te değiştiriyorsunuz 'sihirbaz' oluyorsunuz, bazen de böyle tepki alıyorsunuz" yorumunu yapmıştı.