Türkiye’nin geleceği onlar
Lucescu, Başakşehir karşısında izlediği Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür’e hayran kaldı
Başakşehir-Trabzonspor maçını izleyen A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'e tam not verdi. Rumen çalıştırıcı, karşılaşmanın ardından Ersun Yanal'a takımda fazla yerli oyuncu oynattığı için teşekkür ederken, Abdülkadir ile Yusuf Yazıcı'nın performansını överek, "İkisi de çok yetenekli. Çok iyi oynadılar.
Onlar Türk Milli Takımı'nın geleceği" yorumunu yaptı. Deneyimli teknik adam, gerçek mevkisi ön libero olmasına rağmen savunmada görev yapan Okay'ın stoper performansının da geliştirebileceğine dikkat çekti. Lucescu, bundan sonra Trabzonspor'un maçlarını daha yakından takip edeceğini de dile getirdi.
Yunus Emre SEL
- 19 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 01:50
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Beşiktaş rakip tanımıyor
Toplam 1
Yorum
karakartal bence cenk'i fenerbahçe maçı için dinlendirmeliydi. yada büyük ihtimal fb maçına negredo ile çıkıp leibzig için cenki dinlendiricek galiba
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Trabzonspor’da hedefte Ersun Yanal var
Toplam 21
Yorum
Mehmet Ali Trabzonspor’da hedefte Ersun Yanal var bunlar bi hocayı görmüşlr. bi de hakemleri gören yok. TSnin her FB maçına Ali palabıyık neden başka hakem mi yok? Ali hakemliği öğrendi FB BJK artık onunla maç kaybetmiyor TS ye endişe FBye güven veriyor. her başakşehir maçına halis başka hakem mi yok hani Unur topu aya göndermişti de hakem yaptıklarının utancından ONURa kart gösterememişti ya o maçı da halis yönetmişti siz adı halis diye iyiniyetli sanıyorsunuz. AMA İŞ BAŞKA
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Fenerbahçe'ye derbi öncesi şok!
Toplam 11
Yorum
eraycan derbisi mi klamış artık bjk bjk gibi oynasın baklaım fb yenebilir mi kendine denk ve üstün takımlara rahat yenilir fb
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